Transplantation d’autres tissus

Les greffes de peau sont considérées comme une forme de transplantation. Il est possible de réaliser une greffe de peau chez une personne qui a perdu de grandes surfaces cutanées, par exemple à cause de brûlures étendues. La greffe de peau est plus efficace lorsque la peau saine est prélevée d’une partie du corps de la personne et greffée sur une autre partie de son corps. Si ce type de greffe est impossible, on peut temporairement se servir de la peau d’un donneur décédé ou même de certains animaux (tels que les porcs), voire de peau synthétique. De telles greffes durent peu de temps, mais peuvent fournir une protection temporaire jusqu’à ce que de la peau normale se forme pour les remplacer.

Il est possible d’augmenter la quantité de peau disponible pour la greffe, en mettant en culture de petits fragments de peau de la personne ou en effectuant de nombreuses petites incisions dans la peau greffée, de façon à ce qu’elle puisse être étirée pour couvrir une zone plus vaste.