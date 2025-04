Déficit immunitaire combiné sévère (DICS)

La plupart des nourrissons atteints d’un déficit immunitaire combiné sévère souffrent de pneumonies, d’infections virales persistantes, de muguet et de diarrhées, en général à partir de l’âge de 6 mois.

Les médecins diagnostiquent le trouble en déterminant le nombre de lymphocytes B et de lymphocytes T ainsi que les taux d’immunoglobulines dans le sang, et en effectuant des tests permettant d’évaluer la qualité du fonctionnement des lymphocytes B et T.