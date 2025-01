Immunothérapie

Les cytokines sont les messagers chimiques du système immunitaire. Les globules blancs et certaines autres cellules du système immunitaire produisent des cytokines lorsqu’ils détectent une substance étrangère (antigène). Des exemples de cytokines incluent les interférons et les interleukines. Les cytokines transmettent leur message en se liant à des molécules spécifiques appelées récepteurs à la surface d’une autre cellule. Les cytokines et leurs récepteurs sont un peu semblables à une clé et à une serrure. Différentes cytokines ont différents récepteurs.

Les cytokines ou leurs récepteurs peuvent être produits en laboratoire. Lorsque la cytokine artificielle ou le récepteur de cytokine artificiel est administré(e) à une personne, elle/il peut être utilisé(e) pour modifier la réponse immunitaire naturelle de la personne et traiter de nombreuses maladies.

Les cytokines ou les récepteurs de cytokines sont utilisés pour :