Syndrome carcinoïde dû à des tumeurs neuroendocrines

Un peu moins de 10 % des personnes porteuses d’une tumeur neuroendocrine développent les symptômes typiques du syndrome carcinoïde, mais ce pourcentage varie en fonction de l’emplacement de la tumeur.

Le symptôme le plus fréquent du syndrome carcinoïde, et souvent le plus précoce, est le suivant :

Bouffées de chaleur inconfortables, en général au niveau de la tête et du cou

Les bouffées de chaleur, provoquées par un élargissement (dilatation) des vaisseaux sanguins, peuvent être déclenchées par des émotions, la prise d’aliments, de boissons alcoolisées ou chaudes. Les bouffées de chaleur peuvent provoquer des changements de couleur de la peau, allant du rouge au violet ou au pourpre. Chez les personnes à la peau foncée, les bouffées de chaleur peuvent provoquer un rougissement ou un assombrissement de la peau.

Syndrome carcinoïde (bouffées de chaleur au visage) Image SCIENCE PHOTO LIBRARY

La stimulation excessive du péristaltisme peut entraîner des crampes abdominales et une diarrhée. Parfois, l’intestin ne parvient plus à absorber les nutriments correctement, ce qui provoque une malnutrition, accompagnée de selles grasses et malodorantes.

Des lésions cardiaques peuvent se produire, qui peuvent entraîner des symptômes d’insuffisance cardiaque droite comme le gonflement des pieds et des jambes (œdème).

Une respiration sifflante et un essoufflement peuvent résulter d’une obstruction du flux d’air dans les poumons.

Certaines personnes atteintes d’un syndrome carcinoïde présentent une diminution de la libido et les hommes peuvent avoir une dysfonction érectile.