Elle est souvent asymptomatique pendant des années. Les symptômes les plus précoces sont généralement

Faiblesse

Fatigue

Céphalées

Sensation de vertige

Essoufflement

Sueurs nocturnes

Démangeaisons après une douche ou un bain

La vision peut être déformée, avec la perception de taches aveugles ou des flashs lumineux (migraines oculaires).

Des saignements du tube digestif ou des gencives et des saignements anormalement abondants après de petites coupures peuvent survenir.

La peau, notamment celle du visage, peut paraître rouge ou décolorée. La personne peut présenter un prurit généralisé, surtout après un bain ou une douche. Une rougeur et des sensations de brûlure peuvent se produire au niveau des mains et des pieds (érythromélalgie). Plus rarement, une douleur osseuse peut être ressentie.

Les premiers symptômes sont parfois dus à un caillot sanguin. Dans la polyglobulie essentielle, la surproduction de globules rouges rend le sang plus épais et plus susceptible de former des caillots sanguins. Un caillot peut se former dans n’importe quel vaisseau sanguin, y compris ceux des bras, des jambes (provoquant une thrombose veineuse profonde), du cœur (ce qui cause une crise cardiaque), du cerveau (provoquant un accident vasculaire cérébral) ou des poumons (provoquant une embolie pulmonaire). Les caillots sanguins peuvent également obstruer les vaisseaux qui drainent le sang depuis le foie (syndrome de Budd-Chiari), en particulier chez les jeunes femmes.

Chez certaines personnes, le nombre de plaquettes (particules de type cellules présentes dans le sang et qui contribuent à la formation de caillots sanguins) augmente (thrombocytémie). Contrairement à l’idée qu’un nombre élevé de plaquettes provoque toujours une coagulation sanguine excessive, chez les personnes atteintes de polyglobulie essentielle, un nombre très élevé de plaquettes peut, en fait, provoquer des saignements en interférant avec d’autres parties du système de coagulation de l’organisme.

Chez certaines personnes, une carence en fer peut apparaître.

Une augmentation du volume du foie et de la rate peut être observée à mesure que ces deux organes commencent à produire des cellules sanguines (voir aussi Splénomégalie). À mesure que le foie et la rate augmentent de volume, une sensation de ballonnement abdominal apparaît. La douleur peut brusquement s’intensifier en cas de thrombose dans les vaisseaux sanguins du foie ou de la rate, entraînant la mort d’une partie de ces organes.

L’excès de globules rouges peut être associé à des ulcères gastriques, à une goutte et à des calculs rénaux. Dans de rares cas, la polyglobulie essentielle évolue en leucémie.