Symptômes des maladies hématologiques

Les troubles sanguins peuvent provoquer différents symptômes dans presque toutes les régions du corps. Le plus fréquemment, les symptômes sont causés par une diminution des composants du sang.

Parfois, les symptômes peuvent être liés à une augmentation des composants du sang.

Une augmentation des globules rouges (érythrocytose) peut entraîner un épaississement du sang (augmentation de la viscosité du sang), et de ce fait des céphalées et un teint rougeâtre (pléthore).

Une augmentation des protéines du système immunitaire peut aussi entraîner un épaississement du sang (augmentation de la viscosité du sang).

Une augmentation des plaquettes (thrombocytémie) ou des facteurs de coagulation peut provoquer une coagulation sanguine excessive anormale (thrombose).

Quand les troubles sanguins entraînent l’épaississement du sang, le sang épaissi (plus visqueux) peut avoir des difficultés à passer dans les petits vaisseaux sanguins, ce qui diminue le flux sanguin vers certaines régions du corps, et constitue une affection grave appelée syndrome d’hyperviscosité. Les personnes touchées peuvent présenter des symptômes comme essoufflement, céphalées, étourdissement et confusion. Le syndrome d’hyperviscosité peut survenir chez des personnes atteintes d’un myélome multiple, dans lequel il est provoqué par une augmentation des protéines du système immunitaire.

Les troubles sanguins provoquent souvent des symptômes qui peuvent aussi survenir dans d’autres troubles. Par exemple, la faiblesse et l’essoufflement causés par l’anémie peuvent être provoqués par d’autres affections qui perturbent l’apport d’oxygène à l’organisme, comme les troubles cardiaques ou pulmonaires. En outre, la tendance aux ecchymoses, un symptôme évocateur d’un trouble sanguin, peut être provoquée par d’autres affections, telles que des troubles des vaisseaux sanguins, ou l’utilisation de divers médicaments comme l’aspirine. La présence de sang dans l’urine ou dans les selles peut être provoquée par un trouble sanguin, mais elle s’explique généralement par une anomalie des voies urinaires ou gastro-intestinales.

La présence de certains troubles sanguins chez des personnes ayant subi une blessure ou une procédure médicale (comme des soins dentaires) ou pendant les règles, entraîne une aggravation des saignements.

Pétéchies (peau) Image Avec l’autorisation de l’éditeur. Tiré de Deitcher S. In Atlas of Clinical Hematology. Publié par JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004.

Certains symptômes sont plus évocateurs d’un trouble sanguin. En voici quelques exemples :