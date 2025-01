Purpura thrombopénique idiopathique (PTI)

Analyses de sang pour mesurer la numération plaquettaire et la coagulation

Examens pour exclure d’autres troubles qui se traduisent par une faible numération plaquettaire et des saignements

Les médecins posent le diagnostic de thrombocytopénie immunitaire (TPI) lorsque la numération plaquettaire est inférieure à 100 000 par microlitre de sang (moins de 100 × 109 par litre) sans une diminution similaire du nombre de globules rouges ou de globules blancs, et lorsqu’il n’y a pas d’autre explication claire pour la thrombocytopénie telle qu’une infection ou l’utilisation de certains médicaments (voir tableau Causes de thrombocytopénie). Il n’existe pas de test bien établi pour confirmer qu’une personne est atteinte de TPI.

La numération plaquettaire peut être mesurée avec un compteur automatique afin de déterminer la gravité de la thrombocytopénie ; un échantillon de sang doit être examiné au microscope afin de fournir des preuves de cette cause. Les médecins doivent examiner le sang au microscope pour distinguer la TPI d’un purpura thrombocytopénique thrombotique (PTT) et d’un syndrome hémolytique et urémique (SHU). Le PTT et le SHU sont d’autres troubles qui peuvent provoquer une thrombocytopénie par destruction des plaquettes.

Dans de rares cas, un échantillon de moelle osseuse est prélevé (aspiration et biopsie médullaire) et examiné au microscope pour obtenir des informations sur la production plaquettaire.