Maladies des éosinophiles

Les causes les plus fréquentes d’un nombre élevé d’éosinophiles (appelé éosinophilie ou hyperéosinophilie) sont

Les troubles allergiques

Les infections parasitaires

Certains cancers

Les troubles allergiques, notamment la sensibilité aux médicaments, l’asthme (y compris l’asthme éosinophilique), la rhinite allergique et la dermatite atopique, augmentent souvent le nombre d’éosinophiles. De nombreux parasites, en particulier ceux qui envahissent les tissus, provoquent une éosinophilie. Les cancers qui provoquent une éosinophilie incluent le lymphome de Hodgkin, la leucémie et certains néoplasmes myéloprolifératifs.

Si le nombre d’éosinophiles est juste légèrement élevé, les personnes ne présentent généralement pas de symptômes, et le nombre élevé d’éosinophiles dans le sang est découvert uniquement lorsqu’une numération formule sanguine est réalisée pour d’autres raisons. Cependant, parfois, et en particulier lorsque le nombre d’éosinophiles est très élevé, le nombre élevé d’éosinophiles entraîne une inflammation des tissus et provoque des lésions des organes. Le cœur, les poumons, la peau, l’œsophage et le système nerveux sont les plus souvent touchés, mais tous les organes peuvent être endommagés.

Les symptômes sont liés à l’organe touché. Par exemple, les personnes peuvent présenter une éruption cutanée lorsque la peau est touchée, une respiration sifflante et un essoufflement lorsque les poumons sont atteints, un essoufflement et une fatigue (symptômes d’insuffisance cardiaque) lorsque le cœur est touché ou une douleur au niveau de la gorge ou de l’estomac lorsque l’œsophage ou l’estomac est atteint. Par conséquent, les troubles éosinophiliques sont diagnostiqués selon la localisation du nombre élevé d’éosinophiles :

Cardiomyopathie éosinophilique (cœur)

Colite éosinophilique (gros intestin)

Entérite éosinophilique (intestin grêle)

Œsophagite éosinophilique (œsophage)

Gastrite éosinophilique (estomac)

Pneumonie éosinophilique (poumons)

Souvent, les personnes sont d’abord testées puis traitées pour les causes les plus fréquentes de leurs symptômes. Par exemple, elles peuvent faire l’objet d’un dépistage d’infection, voire recevoir des antibiotiques même si une infection n’est pas découverte. Comme les personnes ont toujours des symptômes après leur traitement, les médecins prélèvent souvent un échantillon de tissu pour l’examiner (biopsie), et celui-ci montrera des éosinophiles dans l’organe qui est touché.

Le traitement de ces affections comprend souvent des corticoïdes par voie orale.