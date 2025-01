Présentation de la rate

La rate, organe spongieux, mou, à peu près de la taille du poing, est située dans le quadrant supérieur gauche de l’abdomen, juste au-dessous de la cage thoracique. Elle est irriguée par l’artère splénique, qui lui apporte le sang provenant du cœur. Le sang quitte la rate par la veine splénique, qui rejoint une veine plus large (la veine porte), celle-ci amenant le sang au foie. La rate a une enveloppe faite de tissu fibreux (la capsule splénique) qui sert de support aux vaisseaux sanguins et lymphatiques.

La rate est composée de deux principaux types de tissu, chacun ayant une fonction différente :

Pulpe blanche

Pulpe rouge

La pulpe blanche est une composante du système de défense contre les infections (système immunitaire). Elle produit des globules blancs appelés lymphocytes, qui à leur tour produisent des anticorps (protéines spécialisées qui luttent contre l’envahissement par une substance étrangère).

La pulpe rouge filtre le sang et élimine les éléments indésirables. Elle contient d’autres globules blancs, appelés phagocytes, qui ingèrent les micro-organismes, comme les bactéries, les champignons et les virus. De plus, elle contrôle également les globules rouges, en détruisant ceux qui sont anormaux, trop vieux ou ceux qui ne fonctionnent plus correctement. Enfin, elle sert de réservoir pour différents éléments sanguins : essentiellement les globules blancs et les plaquettes (particules pseudo-cellulaires impliquées dans la coagulation). L’élimination de ces éléments n’est cependant qu’une fonction mineure de la pulpe rouge.

Visualisation de la rate