Leucémie myéloïde aiguë (LMA)

En l’absence de traitement, la majeure partie des personnes atteintes de LMA meurent en quelques semaines à quelques mois après le diagnostic. Avec un traitement adapté, 20 à 40 % des patients ont une espérance de vie d’au moins 5 ans sans aucune rechute. Avec un traitement intensif, 40 à 50 % des personnes jeunes peuvent survivre au moins 5 ans. Les rechutes survenant habituellement au cours des 5 premières années après le traitement d’induction, la plupart des patients qui ne présentent plus de signes de leucémie après 5 ans sont considérés comme guéris.

Le prédicteur de survie le plus fiable est le type d’anomalie génétique présent dans les cellules leucémiques. Le pronostic est le plus défavorable chez les personnes âgées de plus de 65 ans, celles obtenant certains résultats à leurs analyses de sang (comme une numération élevée des globules blancs), celles qui développent la LMA après une chimiothérapie ou une radiothérapie pour d’autres cancers, et celles ayant présenté au préalable un syndrome myélodysplasique.

La leucémie promyélocytaire aiguë était, autrefois, considérée comme la forme la plus grave de leucémie. Aujourd’hui, elle est l’une des formes de LMA les plus faciles à traiter. Plus de 70 % des personnes atteintes de leucémie promyélocytaire aiguë en guérissent. Un diagnostic précoce est crucial.