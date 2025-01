Certains patients qui ont une anémie hémolytique auto-immune peuvent ne pas présenter de symptômes, en particulier lorsque la destruction des globules rouges est faible et se développe progressivement. D’autres présentent des symptômes identiques à ceux des autres types d’anémie (fatigue, essoufflement, pâleur), notamment si la destruction est plus sévère ou rapide.

Les symptômes traduisant la destruction sévère ou rapide des globules rouges peuvent comprendre ictère (teinte jaunâtre de la peau ou du blanc des yeux), fièvre, douleur thoracique, évanouissement, symptômes d’insuffisance cardiaque (p. ex., essoufflement) et même le décès. Si l’hémolyse persiste quelques mois ou plus, la rate peut grossir et provoquer une sensation de distension abdominale et parfois d’inconfort.

Chez les personnes atteintes d’anémie hémolytique à anticorps froids, les mains et les pieds peuvent prendre une teinte bleuâtre ou grisâtre, développer des ulcères et devenir douloureux.

Lorsque l’anémie hémolytique auto-immune est la conséquence d’une autre maladie, les symptômes qui prédominent peuvent être ceux de la maladie sous-jacente, par exemple des ganglions hypertrophiés et douloureux ou de la fièvre.

L’hémoglobinurie paroxystique a frigore peut entraîner des douleurs intenses dans le dos et les jambes, des céphalées, des vomissements et de la diarrhée. L’urine peut alors devenir foncée.