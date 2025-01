Présentation de l’oreille moyenne

L’oreille moyenne est composée du tympan et d’une petite chambre remplie d’air, contenant une chaîne de trois petits os (osselets) qui relient le tympan à l’oreille interne (voir Oreille moyenne). L’oreille moyenne amplifie le son, alors que l’oreille interne transforme les ondes sonores mécaniques en un signal électrique envoyé au cerveau par l’intermédiaire du nerf auditif (nerf acoustique ou vestibulocochléaire).

Les oreilles Vidéo

Les troubles de l’oreille moyenne et interne produisent de nombreux symptômes similaires, un trouble de l’oreille moyenne pouvant entraîner un trouble de l’oreille interne et inversement.

Les affections de l’oreille moyenne peuvent survenir en raison de :

Les médecins basent généralement leur diagnostic sur les symptômes des personnes et l’examen clinique. Les médecins examinent le conduit auditif et le tympan à l’aide d’un otoscope (lampe portative utilisée pour examiner le conduit auditif et le tympan) et réalisent souvent des examens auditifs. Ils examinent également le nez et les parties supérieure et centrale de la gorge à la recherche d’infections, d’allergies et de tumeurs.

Otoscope Image CAIA IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY