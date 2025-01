L’otite moyenne séreuse (sécrétoire) est une accumulation de liquide dans l’oreille moyenne.

L’otite moyenne séreuse survient quand l’otite moyenne aigüe ne s’est pas complètement résolue ou quand des allergies causent une obstruction de la trompe d’Eustache.

Les personnes peuvent ressentir une sensation de plénitude dans l’oreille et avoir une perte auditive temporaire dans l’oreille affectée.

Les médecins examinent l’oreille et utilisent la tympanométrie pour diagnostiquer le trouble.

Les médecins peuvent devoir créer une ouverture dans le tympan pour laisser le liquide s’écouler.

Une otite séreuse moyenne peut se développer suite à une otite moyenne aiguë qui n’a pas été complètement guérie, ou suite à une obstruction de la trompe d’Eustache (qui relie l’oreille moyenne et l’arrière du nez). Les allergies et les végétations adénoïdes hypertrophiées constituent des causes fréquentes d’obstruction des trompes d’Eustache. Les tumeurs sont de rares causes d’obstruction. L’otite moyenne séreuse peut survenir à tout âge, mais elle apparaît généralement après une otite moyenne aiguë chez l’enfant (voir Otite moyenne séreuse chez l’enfant) et peut durer plusieurs semaines à plusieurs mois.

En général, la pression dans l’oreille moyenne est équilibrée 3 à 4 fois par minute, grâce à l’ouverture de la trompe d’Eustache pendant la déglutition. Si la trompe d’Eustache s’obstrue, la pression dans l’oreille moyenne a tendance à diminuer à mesure que l’oxygène est absorbé dans la circulation sanguine depuis l’oreille moyenne. Quand la pression diminue dans l’oreille moyenne, du liquide peut s’accumuler, réduisant l’élasticité du tympan.

Symptômes de l’otite moyenne séreuse Tympan normal Image CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY Otite séreuse moyenne Image TONY WRIGHT, INSTITUT DE LARYNGOLOGIE ET D’OTOLOGIE/SCIENCE PHOTO LIBRARY Généralement, le liquide dans l’oreille moyenne contient des bactéries, mais il est peu fréquent de trouver des symptômes d’infection active (comme des rougeurs, des douleurs et du pus). Les douleurs auriculaires sont rares. En général, les personnes ressentent une sensation de plénitude au niveau de l’oreille atteinte et peuvent entendre un claquement ou un crépitement au moment de la déglutition. Une baisse d’audition s’y associe fréquemment.

Diagnostic de l’otite moyenne séreuse Examen clinique Les médecins procèdent à un examen clinique de l’oreille pour établir un diagnostic. Les médecins utilisent un otoscope (lampe portative) avec un dispositif qui utilise de l’air pour déplacer le tympan. S’il y a du liquide dans l’oreille moyenne ou un trou dans le tympan, celui-ci ne bouge pas normalement. La tympanométrie aide à déterminer si l’oreille moyenne contient du liquide. Chez les adolescents et les adultes, le médecin examine les fosses nasales et la partie supérieure de la gorge à la recherche de tumeurs.