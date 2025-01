Présentation des troubles de l’odorat et du goût

Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine

Comme ils mettent rarement en jeu le pronostic vital des personnes, les troubles du goût et de l’odorat sont rarement pris en compte dans la pratique médicale. Pourtant, de tels troubles peuvent être frustrants, car ils empêchent les personnes de savourer les aliments et les boissons et d’apprécier les arômes agréables. Ils peuvent également gêner la capacité de perception de produits chimiques et de gaz potentiellement toxiques et peuvent donc avoir des conséquences graves. Parfois, un trouble grave comme une tumeur peut être à l’origine de l’altération de l’odorat et du goût.

L’odorat et le goût sont étroitement liés. Les papilles gustatives de la langue identifient le goût et les nerfs olfactifs identifient les odeurs. Ces deux sensations sont communiquées au cerveau, qui intègre les informations et permet ainsi de reconnaître et d’apprécier les saveurs. Certaines saveurs comme le salé, l’amer, le sucré et l’aigre peuvent être reconnues sans l’aide de l’odorat. Cependant, des saveurs plus complexes (comme la framboise) nécessitent l’association du goût et de l’odeur pour être reconnues.

Une perte partielle de l’odorat (hyposmie) et une perte totale de l’odorat (anosmie) sont les troubles les plus courants de l’odorat et du goût. La distinction des saveurs étant principalement basée sur l’odorat, les premiers signes d’une altération de l’odorat se manifestent par une diminution ou une disparition du goût des aliments.

Comment perçoit-on les saveurs ?

Odorat Le nez Vidéo L’odorat peut être altéré par des modifications nasales, des nerfs olfactifs qui transmettent les informations des fosses nasales au cerveau, ou au niveau de ce dernier. Par exemple, si les fosses nasales sont obstruées par un rhume, la sensibilité olfactive peut diminuer, car les odeurs n’atteignent pas les récepteurs de l’odorat (cellules nerveuses spécialisées qui se trouvent dans la muqueuse qui tapisse le nez). Comme la modification de l’odorat perturbe le goût, il arrive souvent que les personnes qui ont un rhume ne goûtent pas les aliments correctement. Les récepteurs olfactifs peuvent être temporairement endommagés par le virus de la grippe. L’odorat ou le goût peuvent être absents pendant plusieurs jours ou semaines après un épisode de grippe, mais la perte de l’odorat ou du goût est rarement définitive. Une perte soudaine de l’odorat peut également être un symptôme précoce du COVID-19, une maladie respiratoire aiguë qui peut être sévère. Le COVID-19 est provoqué par un coronavirus appelé SARS-CoV-2. (Voir Perte de l’odorat.) Le saviez-vous ? Focus sur le vieillissement L’hypersensibilité olfactive (hyperosmie) est beaucoup moins fréquente que l’anosmie. Les femmes enceintes deviennent fréquemment hypersensibles aux odeurs. L’hyperosmie peut également être psychosomatique. Les personnes souffrant d’hyperosmie psychosomatique ne présentent aucun trouble physique apparent. L’hyperosmie psychosomatique est plus fréquente chez les personnes qui présentent une personnalité histrionique (caractérisée par une recherche flagrante de l’attention avec des comportements théâtraux). Certains troubles peuvent fausser le sens de l’odorat, ce qui rend les odeurs inoffensives soudainement désagréables (trouble appelé dysosmie). Ces troubles comprennent notamment : Infection des sinus

Dommages partiels aux nerfs olfactifs

Mauvaise hygiène bucco-dentaire

Infection buccale

Dépression

L’hépatite virale qui peut provoquer une dysosmie qui entraîne des nausées déclenchées par des odeurs inoffensives sinon.

Carences nutritionnelles Les crises épileptiques localisées dans la région du cerveau où les informations relatives à l’odorat sont stockées (partie centrale du lobe temporal) peuvent produire de fausses et brèves sensations olfactives désagréables (hallucinations olfactives). Ces odeurs font partie de l’intense sentiment qu’une crise (appelé aura) va se déclencher et n’indiquent pas un trouble de l’odorat. Les infections cérébrales causées par l’herpès virus (encéphalite herpétique) peuvent également provoquer des hallucinations olfactives.