Tintement ou bourdonnement d’oreille

Chez les personnes présentant des acouphènes, les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Ce qu’il trouve au cours du relevé des antécédents médicaux et de l’examen clinique peut suggérer une cause de l’acouphène et les tests qui peuvent s’avérer nécessaires (voir tableau Certaines causes et caractéristiques des acouphènes).

Au cours de l’étude des antécédents, les médecins posent des questions sur ce qui suit :

La nature de l’acouphène, y compris le fait qu’il se situe dans une oreille ou les deux et s’il est constant ou pulsatile

Si les personnes ont des symptômes neurologiques

Si les personnes ont été exposées à un bruit élevé ou à des médicaments qui peuvent affecter les oreilles

Lors de l’examen clinique, les médecins se concentrent sur l’examen des oreilles (y compris l’audition) et le système neurologique. Ils écoutent aussi avec un stéthoscope au-dessus et près de l’oreille des personnes et sur le cou pour les sons de l’acouphène objectif. Les médecins peuvent réaliser des tests au diapason pour évaluer l’audition.