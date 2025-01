Étourdissements et vertiges

Chez les personnes présentant des étourdissements, les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les observations réalisées pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause des étourdissements et les examens complémentaires qui pourraient s’avérer nécessaires (voir tableau Certaines causes et caractéristiques des étourdissements).

En plus des signes avant-coureurs, les caractéristiques importantes que les médecins demandent comprennent la gravité des symptômes (les personnes sont-elles tombées ou ont-elles été absentes au travail), la présence de vomissements et/ou de sifflements dans les oreilles, si les symptômes vont et viennent ou ont été continus, et les déclencheurs possibles des symptômes (par exemple, changement de position de la tête ou prise d’un nouveau médicament).

Pendant l’examen clinique, les examens des oreilles et des yeux et l’examen neurologique sont particulièrement importants. L’audition est testée, et les oreilles sont examinées concernant les anomalies du conduit auditif et du tympan. Les mouvements anormaux, et le nystagmus des yeux sont vérifiés.

La perte auditive ou le bourdonnement dans les oreilles (acouphènes) suggère que les personnes peuvent présenter une affection de l’oreille interne.

Le nystagmus suggère un trouble affectant l’oreille interne ou plusieurs connexions nerveuses du tronc cérébral. Avec le nystagmus, les yeux exécutent un mouvement saccadé et rapide et répété dans un sens et puis reviennent plus lentement dans leur position initiale. Les médecins tentent délibérément de déclencher un nystagmus si les personnes n’en ont pas spontanément parce que la direction dans laquelle les yeux se déplacent et la durée du nystagmus aident les médecins à diagnostiquer la cause de vertige. Pour déclencher un nystagmus, les médecins font d’abord allonger les personnes sur le dos et les font rouler doucement d’un côté à l’autre tout en regardant leurs yeux. Les spécialistes font parfois porter aux personnes des loupes épaisses, à sens unique, appelées lentilles de Frenzel. Les médecins peuvent facilement voir les yeux agrandis des personnes à travers les lentilles, mais les personnes voient flou et ne peuvent rien fixer visuellement (la fixation visuelle rend plus difficile le déclenchement du nystagmus). Au cours de la manœuvre d’induction du nystagmus, les mouvements de l’œil peuvent être enregistrés en utilisant des électrodes (qui se collent sur la peau) placées autour de chaque œil (électronystagmographie) ou par une caméra vidéo fixée aux lentilles de Frenzel (vidéo d’électronystagmographie). Si aucun nystagmus ne se produit avec le roulement d’un côté à l’autre, les médecins tentent d’autres manœuvres. Ces autres manœuvres comprennent la mise en place d’eau glacée dans le conduit auditif (test calorique) et le changement rapide de position de la tête des personnes (manœuvre de Dix-Hallpike).

Les médecins procèdent aussi à un examen neurologique complet, en accordant une attention particulière à des tests de marche, d’équilibre et de coordination.