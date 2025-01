Écoulement auriculaire

Chez les personnes présentant un écoulement de l’oreille, les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause des écoulements de l’oreille et sur les tests qui pourraient s’avérer nécessaires (voir tableau Certaines causes et caractéristiques des écoulements de l’oreille).

Au cours de l’étude des antécédents, les médecins posent des questions sur ce qui suit :

Activités qui peuvent affecter le conduit auditif ou le tympan (par exemple, natation, insertion d’objets, y compris des cotons-tiges, et l’utilisation de gouttes auriculaires)

Si les personnes ont eu des otites répétées

Blessure grave à la tête

Au cours de l’examen clinique, les médecins se concentrent sur l’examen de l’oreille, du nez, de la gorge, et du système neurologique. En examinant le conduit auditif avec une lampe, les médecins peuvent généralement diagnostiquer une perforation du tympan, une otite externe, un corps étranger et d’autres causes courantes d’écoulement de l’oreille. D’autres observations suggèrent le diagnostic.