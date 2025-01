Les oreilles ont trois parties principales :

Oreille externe

Oreille moyenne

Oreille interne

L’oreille externe est ce que l’on voit à l’extérieur de la tête. Il s’agit d’un gros lambeau de cartilage recouvert de peau. Le conduit menant à l’oreille moyenne est le conduit auditif.

L’oreille moyenne est composée du tympan et d’un petit espace rempli d’air. Cet espace contient trois os minuscules, nommés d’après leur forme. Ces os sont appelés marteau, enclume et étrier. Ces os minuscules transmettent le son de l’oreille moyenne à l’oreille interne.

L’oreille moyenne est reliée à la partie arrière du nez par la trompe d’Eustache. Ce conduit permet d’évacuer le liquide afin qu’il ne s’accumule pas dans l’oreille moyenne. En cas de rhume, ce conduit peut s’enflammer (rouge et enflé) et s’obstruer, ce qui peut provoquer une infection de l’oreille.

L’oreille interne est composée de la cochlée et du système vestibulaire. Ces structures sont remplies de liquide et contiennent des capteurs qui transforment le son et le mouvement en signaux nerveux.