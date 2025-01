Métastases hépatiques

Les premiers symptômes sont souvent vagues. Ils comprennent une perte de poids et d’appétit et parfois de la fièvre. En général, le foie est augmenté de volume et de consistance dure. Il peut être sensible et souvent bosselé. Parfois, la rate est hypertrophiée. Au début, la personne présente une légère jaunisse (coloration jaune anormale de la peau et des sclérotiques), mais pas toujours, à moins que la tumeur n’obstrue les canaux biliaires. Par la suite, on peut observer une distension abdominale due à la présence de liquide (une affection désignée par le terme d’ascite).

Au cours des semaines précédant le décès, la jaunisse s’aggrave progressivement. En outre, la personne peut présenter un état confusionnel et une somnolence, par accumulation de toxines dans le cerveau, car le foie est trop lésé pour les éliminer du sang. Cette affection s’appelle l’encéphalopathie hépatique.