Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University

Les granulomes hépatiques sont de petits amas anormaux de cellules qui se forment dans le foie en présence de certains troubles ou avec la prise de certains médicaments.

(Voir aussi Présentation des tumeurs hépatiques.)

Les granulomes ne posent pas de problème, contrairement aux troubles qui en sont à l’origine.

Les granulomes ont plusieurs causes. Les plus courantes sont :

Certains médicaments

Certains troubles qui touchent tout l’organisme (souvent des infections telles que la tuberculose et la schistosomiase)

Lésion hépatique médicamenteuse

Lymphomes hodgkiniens et non hodgkiniens

Sarcoïdose

Les granulomes sont moins courants dans les troubles hépatiques, mais ils peuvent être présents dans la cholangite biliaire primitive.

Les granulomes peuvent se former lorsque les cellules du système immunitaire se rassemblent pour répondre à des substances irritantes ou pour défendre l’organisme contre des substances étrangères dans le foie. En général, la fonction hépatique est intacte, bien que les analyses de sang liées au foie puissent être anormales. Des granulomes peuvent se former dans le cadre d’une inflammation généralisée, qui peut être une réaction à un médicament ou à une infection. Si l’inflammation est diffuse, le foie peut dysfonctionner. En de rares occasions, l’inflammation entraîne la formation de tissu cicatriciel et le développement d’une pression élevée dans les veines qui transportent le sang des intestins au foie (hypertension portale).

Symptômes des granulomes hépatiques Les granulomes sont généralement asymptomatiques. Le foie peut légèrement augmenter de volume, et une légère jaunisse (coloration anormale jaunâtre de la peau et du blanc des yeux) peut apparaître. Les autres symptômes, le cas échéant, sont dus à la maladie à l’origine des granulomes. Les granulomes dus à la sarcoïdose peuvent disparaître spontanément ou persister pendant des années sans symptôme visible. L’hépatite granulomateuse idiopathique est une maladie rare de cause inconnue. Elle donne lieu à des granulomes, de la fièvre, des courbatures et de la fatigue. Ces symptômes surviennent souvent par intermittence pendant des années.

Diagnostic des granulomes hépatiques Examens d’imagerie du foie

Parfois, biopsie du foie Le médecin interroge la personne sur les médicaments qu’elle prend et autres troubles pouvant causer des granulomes. Le médecin peut également réaliser des analyses de sang pour explorer le foie et des examens d’imagerie, tels qu’une échographie, une tomodensitométrie (TDM) ou une imagerie par résonance magnétique (IRM). Cependant, les résultats ne sont pas toujours concluants. Une biopsie (prélèvement d’un échantillon de tissu hépatique avec une aiguille pour l’examiner au microscope) peut être nécessaire pour confirmer le diagnostic. D’autres examens, comme des cultures, peuvent être nécessaires pour identifier la cause.

Traitement des granulomes hépatiques Traitement du trouble sous-jacent

Pour la sarcoïdose, parfois des corticoïdes Le trouble sous-jacent est traité. L’arrêt du médicament à l’origine des granulomes ou le traitement d’une infection permet généralement de se débarrasser des granulomes. Parfois, des corticoïdes sont utilisés pour traiter la sarcoïdose mais leur efficacité dans la prévention de l’évolution de ce trouble est incertaine.