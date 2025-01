Fibrose du foie

Examen clinique

Parfois, analyses de sang, examens d’imagerie, ou les deux

Parfois, biopsie du foie

Les médecins suspectent une fibrose quand la personne a un trouble ou prend un médicament qui pourrait causer une fibrose ou quand les tests sanguins de routine pour évaluer le foie indiquent que le foie est endommagé ou qu’il fonctionne mal. Par la suite, des analyses sont effectuées pour confirmer le diagnostic et si une fibrose est présente, des examens sont réalisés pour déterminer sa sévérité. Ces examens peuvent comprendre de l’imagerie, des analyses de sang, une biopsie hépatique et parfois, des examens d’imagerie spécialisés pour déterminer le degré de raideur du foie.

Les examens d’imagerie tels que l’échographie, la tomodensitométrie (TDM), et l’imagerie par résonance magnétique (IRM) ne permettent pas de détecter la fibrose au stade précoce ou modérément avancé. Cependant, ces examens peuvent révéler des anomalies pouvant accompagner la cirrhose et l’hypertension portale (telles qu’une dilatation de la rate ou des varices).

Certaines combinaisons d’analyses de sang permettent de distinguer entre 2 niveaux de fibrose :

Absente ou légère

Modérée à sévère

La sévérité de la fibrose aide à indiquer le pronostic chez les personnes atteintes d’hépatite virale chronique.

La biopsie hépatique est la méthode la plus fiable pour détecter une fibrose et en déterminer le stade (l’étendue) et pour identifier le trouble qui est à l’origine de la fibrose. Une biopsie est souvent réalisée pour confirmer le diagnostic, pour identifier la cause de la maladie hépatique, pour déterminer le stade de la fibrose ou de la cirrhose, ainsi que pour évaluer la réponse au traitement. Comme la biopsie hépatique est invasive et peut entraîner des complications, les médecins peuvent d’abord effectuer des analyses de sang et des examens d’imagerie pour déterminer le stade de la fibrose, puis décider de la nécessité d’une biopsie. Les médecins se reposent de plus en plus sur certains examens d’imagerie spécialisés comme alternatives non invasives à la biopsie.

Des examens d’imagerie spécialisés peuvent déterminer le degré de raideur du foie. Plus le tissu hépatique est raide, plus la fibrose a des chances d’être sévère. Ces examens (élastographie transitoire, élastographie par résonance magnétique et élastométrie impulsionnelle) utilisent des ondes sonores appliquées à l’abdomen pour déterminer le degré de raideur du tissu hépatique. Contrairement à la biopsie hépatique, ces examens ne sont pas invasifs et par conséquent, ils présentent certains avantages.

L’élastographie transitoire et l’élastographie par résonance magnétique sont utilisées chez les personnes atteintes de divers troubles hépatiques pour diagnostiquer et classifier la fibrose. En outre, ces examens sont utilisés pour évaluer la quantité de graisse hépatique chez les patients atteints de stéatose hépatique. L’échographie conventionnelle peut ne pas être fiable, car les résultats dépendent des compétences de la personne qui réalise la procédure. En revanche, ces examens d’imagerie spécialisés rapportent leur mesure en chiffres, ce qui permet une évaluation objective.

Les combinaisons d’analyses de sang et d’examens d’imagerie, dont certains sont hautement spécialisés, peuvent améliorer la capacité du médecin à évaluer avec précision le degré de fibrose.