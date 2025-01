Présentation des maladies démyélinisantes

À la naissance, de nombreux nerfs ne comportent pas encore de gaine de myéline mature. Cela explique que les mouvements des nouveau-nés soient saccadés, non coordonnés et maladroits. Avec le développement de la gaine de myéline, les mouvements deviennent plus harmonieux, intentionnels et coordonnés.

Les gaines de myéline se développent de façon anormale chez les enfants qui souffrent de certaines maladies héréditaires rares, comme la maladie de Tay-Sachs, la maladie de Niemann-Pick, la maladie de Gaucher et le syndrome de Hurler. Les enfants présentant ces maladies peuvent avoir des troubles neurologiques, permanents et souvent substantiels.

Chez l’adulte, la gaine de myéline peut être lésée ou détruite par :

La destruction de la gaine de myéline est appelée démyélinisation.

Certains troubles entraînant une démyélinisation n’ont pas de cause connue. Ces troubles sont appelés troubles démyélinisants primaires. Le trouble le plus fréquent est

Les autres troubles démyélinisants primaires incluent

Parfois, des troubles démyélinisants primaires apparaissent après une infection virale ou un vaccin contre une infection virale. Une explication possible est que le virus ou une autre substance déclenche d’une façon ou d’une autre l’attaque par le système immunitaire des propres tissus de l’organisme (réaction auto-immune). La réaction auto-immune provoque une inflammation, qui endommage la gaine de myéline et les fibres nerveuses sous-jacentes.