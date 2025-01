Maladies des racines nerveuses

Examens d’imagerie

Parfois, tests électrodiagnostiques

Les médecins interrogent sur les symptômes et réalisent un examen clinique. Les résultats apportent des indices sur le diagnostic et aident les médecins à déterminer où se trouve le problème.

Une imagerie par résonance magnétique (IRM) ou une tomodensitométrie (TDM) sont réalisées pour confirmer le diagnostic. L’IRM montre la moelle épinière, ainsi que les anomalies éventuelles au niveau des tissus mous autour de la moelle (abcès, hématomes [accumulations de sang], tumeurs et hernies discales) et des os (tumeurs, fractures, arthrose et spondylose cervicale).

Si l’IRM ne peut pas être réalisée et si les résultats de la TDM ne sont pas clairs, une myélographie est réalisée. Pour la myélographie, un produit de contraste radio-opaque (qui se voit à la radiographie) est injecté dans l’espace qui entoure la moelle épinière, puis des radiographies sont réalisées. Une myélographie avec TDM peut également être réalisée. La myélographie avec TDM peut fournir des images détaillées de la moelle épinière et des os adjacents.

Des tests électrodiagnostiques (électromyographie et études de conduction nerveuse) sont réalisés pour identifier quelles racines nerveuses sont atteintes et pour confirmer que les symptômes sont dus à une compression du nerf spinal plutôt qu’à des problèmes de la moelle épinière ou d’un plexus nerveux (réseau de fibres nerveuses, où les fibres issues des différents nerfs spinaux sont triées et recombinées pour desservir une région particulière du corps). Cependant, ces tests ne peuvent pas toujours identifier la cause.

Si les examens d’imagerie n’identifient pas la cause, une ponction lombaire est réalisée et les médecins analysent le liquide qui entoure le cerveau et la moelle épinière (liquide céphalorachidien) à la recherche d’éventuelles infections. Les médecins mesurent également la glycémie à jeun à la recherche de diabète et peuvent réaliser d’autres examens selon la cause suspectée.