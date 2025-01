Présentation des nerfs crâniens

Douze paires de nerfs, appelés nerfs crâniens, relient directement le cerveau aux différentes parties de la tête, du cou et du tronc. Certains nerfs crâniens sont directement liés aux sens (la vue, l’audition et le goût), et d’autres contrôlent les muscles du visage ou régulent les glandes. Les nerfs sont nommés et numérotés (en fonction de leur emplacement, de l’avant du cerveau, à l’arrière).

Visualiser les nerfs crâniens

On peut observer une maladie des nerfs crâniens lorsque les éléments suivants sont lésés ou dysfonctionnels :

Les zones du cerveau qui contrôlent les nerfs crâniens (appelées centres ou noyaux), comme on peut l’observer lorsqu’un accident vasculaire cérébral endommage la zone qui contrôle le nerf facial

Les fibres nerveuses qui relient les centres des nerfs crâniens à l’intérieur du cerveau, comme dans le cas de l’ophtalmoplégie internucléaire

Un seul nerf crânien, comme dans le cas de la paralysie oculomotrice, la névralgie du trijumeau, la paralysie faciale de Bell et l’hémispasme facial

Certaines maladies des nerfs crâniens interfèrent avec les mouvements oculaires. Les mouvements oculaires sont contrôlés par 3 paires de muscles. Ces muscles déplacent l’œil verticalement, latéralement et en diagonale. Les muscles sont contrôlés par les nerfs crâniens suivants :

Si l’un de ces nerfs est endommagé, ou si la zone du cerveau qui contrôle ces muscles est endommagée, les muscles peuvent se paralyser à différents degrés (paralysie), et les personnes peuvent ne pas être capables de bouger les yeux normalement. La manière dont le mouvement oculaire est touché dépend du nerf qui est atteint. Les personnes atteintes de ces paralysies peuvent avoir une vision double lorsqu’elles regardent dans certaines directions.

Symptômes des maladies des nerfs crâniens Les symptômes des maladies des nerfs crâniens dépendent des nerfs qui sont lésés et de la façon dont ils ont été endommagés. Les maladies des nerfs crâniens peuvent avoir un impact sur l’odorat, le goût, la vue, les sensations du visage, l’expression faciale, l’audition, l’équilibre, le langage, la déglutition, ainsi que sur les muscles du cou. Par exemple, la vision peut être affectée de diverses manières : Si l’un des 2e nerfs crâniens (nerf optique) est endommagé, la vision de l’œil affecté peut être partiellement ou totalement perdue.

Si l’un des trois nerfs crâniens qui contrôlent les mouvements oculaires (3e, 4e ou 6e nerf crânien) est endommagé, la personne ne parviendra plus à bouger normalement les yeux. Les symptômes incluent une vision double lorsque la personne regarde dans certaines directions.

Si le 3e nerf crânien (nerf oculomoteur) est paralysé, la paupière supérieure ne peut être levée. Elle s’affaisse sur l’œil et interfère avec la vision. Si le 8e nerf crânien (nerf auditif ou vestibulocochléaire) est lésé ou dysfonctionnel, les personnes peuvent avoir des problèmes d’audition et/ou des vertiges ; elles ont l’impression qu’elles-mêmes, que leur environnement, ou les deux, tournent. Les maladies des nerfs crâniens peuvent également provoquer divers types de douleurs de la face ou de la tête.

Diagnostic des maladies des nerfs crâniens Examen clinique

Examens de la fonction des nerfs crâniens

Généralement, imagerie par résonance magnétique Lorsque les médecins suspectent une maladie des nerfs crâniens, ils posent des questions détaillées sur les symptômes. Ils testent également la fonction des nerfs crâniens en demandant au sujet d’effectuer des tâches simples, comme de suivre avec les yeux un objet en mouvement. Une imagerie du cerveau par imagerie par résonance magnétique (IRM) est souvent nécessaire. Tableau Tests des nerfs crâniens Tableau