Les symptômes de la méningite bactérienne aiguë varient selon l’âge.

Chez les nouveau-nés et les nourrissons, les symptômes précoces ne suggèrent généralement pas une cause particulière. Les symptômes comprennent le plus souvent

Élévation ou baisse de la température

Problèmes alimentaires

Vomissements

Irritabilité, coliques ou pleurs qui persistent ou s’aggravent après que l’enfant a été consolé et câliné par sa mère ou le personnel soignant

Succion des lèvres, déglutition involontaire, regards dans tous les sens, ou périodiquement enfants tout mous (type de convulsion)

Mollesse ou apathie (léthargie)

Cris perçants inhabituels chez le bébé

Contrairement aux enfants plus âgés et aux adultes, la plupart des nouveau-nés n’ont pas de raideur de la nuque. En présence d’une aggravation de la méningite, les fontanelles (zones souples entre les os du crâne) présentes chez les nouveau-nés avant que les os du crâne ne soient soudés, peuvent gonfler suite à l’augmentation de la pression intracrânienne.

Chez la plupart des enfants et des adultes, les symptômes qui apparaissent au début d’une méningite bactérienne aiguë s’aggravent lentement pendant 3 à 5 jours. Ces symptômes comprennent une sensation générale de malaise, de la fièvre, une irritabilité et des vomissements. Dans certains cas, les patients ont mal à la gorge, toussent et ont un écoulement nasal. Ces symptômes vagues peuvent ressembler à ceux d’une infection virale.

Les premiers symptômes typiques qui font penser à une méningite sont

Fièvre

Céphalées

Raideur de la nuque (fréquente)

Confusion ou diminution de la vigilance

Sensibilité à la lumière

La raideur de la nuque est plus que douloureuse. Tenter de fléchir le cou (abaisser le menton vers le thorax) est très douloureux et parfois même impossible. Bouger la tête dans d’autres sens n’est pas aussi difficile. Cependant, certains patients n’ont pas de raideur de la nuque mais des douleurs lombaires (dos).

Certains ont des symptômes faisant penser à un accident vasculaire cérébral, dont une paralysie. Certains ont des convulsions.

Au cours de l’évolution de l’infection, les enfants et les adultes apparaissent irritables, confus, puis de plus en plus somnolents. Ils peuvent même ne plus réagir et il est nécessaire de les stimuler énergiquement pour les réveiller. Cet état mental est appelé stupeur.

L’état général des adultes peut s’altérer de façon significative en 24 heures, et même plus rapidement chez les enfants. Une méningite peut aboutir à un coma et au décès du patient en quelques heures. Une méningite bactérienne fait partie des quelques pathologies qui, chez des jeunes en bonne santé, peuvent provoquer une somnolence accompagnée de symptômes modérés, dont ils ne se réveillent jamais. Chez les enfants plus âgés et les adultes, cette mort rapide est due souvent à l’œdème cérébral (gonflement).

Au cours de la méningite à méningocoque, l’infection touche souvent la circulation sanguine et de nombreux autres organes. L’infection de la circulation sanguine (septicémie) peut devenir grave en quelques heures, et des caillots de sang peuvent se former. De ce fait, des zones de tissus meurent, une hémorragie peut apparaître sous la peau, responsable de l’apparition de minuscules points ou de taches plus importantes, rouge violacé. Des hémorragies peuvent apparaître au niveau du tube digestif et d’autres organes. Les patients peuvent vomir du sang, ou les selles peuvent être sanglantes ou noirâtres. Sans traitement, la pression artérielle chute, aboutissant à un choc et au décès du patient. Des hémorragies apparaissent généralement au niveau des surrénales, qui ne fonctionnent plus, ce qui aggrave le choc. Ce trouble, appelé syndrome de Waterhouse-Friderichsen, est souvent fatal sauf s’il est traité rapidement.

Dans certains cas, les symptômes d’une méningite bactérienne sont beaucoup plus légers, ce qui rend le diagnostic beaucoup plus difficile. Les symptômes sont plus légers quand les patients sont en cours de traitement antibiotique pour toute autre raison. Par exemple, ils peuvent être traités pour une autre infection (comme une infection de l’oreille ou de la gorge) au moment de l’apparition de la méningite, ou la méningite peut avoir été prise pour une autre infection et être traitée par des antibiotiques.

Les symptômes peuvent également être moins sévères chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, en raison de l’utilisation de médicaments ou de troubles qui inhibent le système immunitaire (tels que le SIDA), chez les personnes atteintes d’un trouble alcoolique et chez les personnes très âgées. Chez les personnes très âgées, une confusion peut être le seul symptôme.

Lors de l’apparition d’une méningite bactérienne suite à une intervention chirurgicale au niveau du cerveau ou de la moelle épinière, il faut généralement quelques jours pour que les symptômes apparaissent.