Aux États-Unis, l’encéphalite épidémique la plus fréquente est provoquée par l’une des causes suivantes :

Les arbovirus sont des virus transmis à l’homme par une piqûre d’arthropodes, généralement des moustiques, des puces ou des tiques. (Arbovirus est l’abréviation de virus par des arthropodes.) Les virus sont transmis aux arthropodes lorsque ces derniers piquent des personnes ou des animaux infectés. Plusieurs espèces d’animaux domestiques et d’oiseaux véhiculent ces virus.

Les épidémies ne surviennent chez l’homme que de façon périodique, lorsque le nombre de moustiques ou d’animaux infectés augmente. Les épidémies tendent à se produire lorsque les arthropodes piquent, dans le cas des moustiques et des tiques, le plus souvent pendant la saison chaude. L’infection se transmet des arthropodes à l’homme, mais pas de l’homme à l’homme.

De nombreux arbovirus peuvent être responsables d’encéphalite. Les différents types d’encéphalites portent, en général, le nom du lieu où a été découvert le virus ou des espèces animales qui le véhiculent.

Aux États-Unis, les moustiques propagent plusieurs types d’encéphalites, y compris les suivants :

L’encéphalite de La Crosse est causée par le virus La Crosse (aussi appelé virus de Californie). Elle est plus fréquente dans le Midwest, mais peut se produire n’importe où dans le pays. Cette encéphalite se présente dans la plupart des cas chez les enfants. De nombreux cas sont bénins et non diagnostiqués. Moins d’un pour cent des personnes infectées en meurent.

L’encéphalite équine de l’Est est observée essentiellement dans l’est des États-Unis. Quelques cas sont apparus dans la région des Grands Lacs. L’encéphalite équine de l’Est touche surtout les jeunes enfants et les adultes de plus de 55 ans. Chez les enfants de moins d’un an, elle peut provoquer des symptômes graves et des lésions cérébrales ou nerveuses permanentes. Entre 50 et 70 % des personnes infectées décèdent.

L’encéphalite du Nil occidental, qui était auparavant confinée à l’Europe et à l’Afrique, est apparue pour la première fois dans la région de la ville de New York en 1999. Elle s’est propagée partout aux États-Unis. Plusieurs espèces d’oiseaux peuvent être infectées par le virus du Nil occidental lorsqu’elles se font piquer par un moustique infecté. Cette encéphalite touche essentiellement les personnes âgées. Ce virus est également responsable d’une infection plus bénigne appelée fièvre du Nil occidental, qui est beaucoup plus fréquente. L’encéphalite du Nil occidental se développe chez moins de 1 % des personnes atteintes de fièvre du Nil occidental. Environ 9 % des personnes atteintes de l’encéphalite du Nil occidental décèdent. Cependant, les personnes qui souffrent uniquement d’une fièvre du Nil occidental se rétablissent en général complètement.

L’encéphalite de Saint-Louis est principalement observée dans les zones urbaines des États centraux et du sud-est des États-Unis, mais également dans les États de l’ouest. L’infection est plus fréquente en été et est plus susceptible d’affecter le cerveau chez les personnes âgées. Les épidémies avaient auparavant lieu une fois tous les 10 ans, mais sont maintenant rares.