Department of Neurology, University of Mississippi Medical Center

L’amnésie est une perte partielle ou totale de la capacité à se souvenir des expériences ou des événements survenus au cours des dernières secondes, des derniers jours ou plus loin dans le temps, ou bien après l’événement à l’origine de l’amnésie.

Comme de nombreuses régions du cerveau sont impliquées dans la mémoire, les lésions entraînant une amnésie peuvent toucher quasiment toutes les régions du cerveau.

La cause de l’amnésie est seulement partiellement comprise.

La durée de la perte de mémoire dépend de la sévérité de la lésion qui en est à l’origine.

Les médecins évaluent la perte de mémoire en posant de simples questions et en réalisant des examens formels de mémoire.

La cause de la perte de mémoire est traitée, lorsque c’est possible.

La perte de mémoire peut faire partie des catégories suivantes :

Rétrograde : amnésie concernant les événements précédant l’événement à l’origine de l’amnésie

Antérograde : amnésie concernant les événements après l’événement à l’origine de l’amnésie

Amnésie sensorielle : amnésie liée aux événements traités par un sens, tel que l’ouïe

La perte de mémoire implique plus souvent des faits que des compétences acquises.

Le moment auquel se produit la perte de souvenirs varie de quelques secondes avant l’amnésie à quelques jours, concernant des souvenirs plus lointains (mémoire lointaine ou à long terme).

Le traitement des souvenirs implique :

La prise de nouvelles informations (enregistrement)

La mise en relation de nouvelles informations avec les souvenirs déjà stockés dans le cerveau, avec des images mentales, ou avec d’autres éléments qui peuvent aider à les récupérer (codage)

Le rappel des souvenirs (retranscription)

Les mécanismes cérébraux pour la mémorisation des informations et la retranscription des informations mémorisées sont principalement situés au niveau du lobe temporal et du lobe frontal, mais de nombreuses zones du cerveau sont impliquées dans la mémoire. Par exemple, l’hippocampe, localisé profondément dans le cerveau, est impliqué dans la formation de nouveaux souvenirs et la retranscription de souvenirs stockés. L’hippocampe fait partie du système limbique, qui contrôle l’expérience et l’expression des émotions. L’hippocampe aide donc à relier les souvenirs aux émotions ressenties lors de leur formation.

Les émotions qui naissent dans le système limbique peuvent influencer à la fois le stockage des souvenirs et leur retranscription. Le système limbique comprend des parties du télencéphale et certaines structures profondes du cerveau. Les zones qui sont responsables de la vigilance et de la conscience dans le tronc cérébral contribuent également à la mémorisation.

Symptômes de l’amnésie Selon la gravité des lésions, les amnésies peuvent durer quelques minutes, quelques heures, ou plus longtemps. Parfois, la mémoire est perdue soudainement, mais temporairement (amnésie globale transitoire). Certaines personnes retrouvent la mémoire sans traitement. Cependant, si la lésion cérébrale est sévère, la capacité à former de nouveaux souvenirs peut être perdue. Les personnes affectées sont plus susceptibles de se rappeler le passé lointain. Par exemple, les personnes peuvent se souvenir de leur ex-époux, mais pas de leur époux actuel.

Diagnostic de l’amnésie Examen clinique

Tests de mémoire formels Les médecins évaluent la perte de mémoire en posant des questions simples (comme répéter une liste de trois éléments) et en réalisant des tests formels de la mémoire. Les résultats de cette évaluation et les symptômes de la personne suggèrent souvent une cause et d’autres examens peuvent être nécessaires.