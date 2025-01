Tests à la recherche de troubles du cerveau, de la moelle épinière et du système nerveux

Le liquide céphalorachidien circule dans un canal (espace sous-arachnoïdien) entre les membranes (méninges) qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière. Ce liquide, qui entoure le cerveau et la moelle épinière aide à les amortir en cas de secousses brusques ou de lésion mineure.

La ponction lombaire (rachicentèse) consiste à prélever du liquide céphalorachidien à l’aide d’une aiguille et envoyer le prélèvement au laboratoire afin qu’il y soit examiné.

Le liquide céphalorachidien est examiné à la recherche de preuve d’infections, de tumeurs et d’hémorragie dans le cerveau et la moelle épinière. Ces affections peuvent modifier l’aspect ou la composition du liquide céphalorachidien qui contient normalement peu de globules rouges et blancs, et est clair et incolore. Par exemple, les résultats suivants suggèrent certains troubles :

Une augmentation du nombre de globules blancs dans le liquide céphalorachidien suggère une infection ou une inflammation du cerveau et de la moelle épinière.

Un liquide trouble dû à la présence de nombreux globules blancs suggère une méningite (infection et inflammation des tissus enveloppant le cerveau et la moelle épinière), voire une encéphalite (infection et inflammation du cerveau).

Un taux élevé de protéines dans le liquide peut être induit par une lésion du cerveau, de la moelle épinière ou une racine du nerf rachidien (la partie d’un nerf rachidien près de la moelle épinière).

La présence d’anticorps anormaux dans le liquide céphalorachidien évoque une sclérose en plaques ou une infection.

Des taux bas de glucose suggèrent une méningite ou une tumeur.

Du sang dans le liquide céphalorachidien indique une hémorragie cérébrale, par exemple, lorsque le renflement d’une artère affaiblie du cerveau (anévrisme) se rompt.

De nombreuses maladies, dont les tumeurs cérébrales et les méningites, peuvent être associées à une augmentation de la pression du liquide céphalorachidien.

Les médecins ne pratiquent pas de ponction lombaire lorsque la pression intracrânienne est élevée par exemple, en présence de masse (comme une tumeur ou un abcès) dans le cerveau. Dans ces cas, une ponction lombaire peut réduire soudainement la pression en dessous du cerveau. Par conséquent, le cerveau peut basculer et s’enfoncer dans des petits orifices dans les tissus relativement rigides qui séparent le cerveau en compartiments (ce que l’on appelle engagement cérébral). L’engagement cérébral exerce une pression sur le cerveau et peut être mortel. Les antécédents médicaux et un examen neurologique aident les médecins à déterminer si l’engagement cérébral est un risque. Par exemple, les médecins examinent le nerf optique à l’aide d’un ophtalmoscope, son volume augmente lorsque la pression intracrânienne est élevée. Avant de pratiquer une ponction lombaire, il est indiqué de réaliser une TDM ou une IRM de la tête à la recherche de masses.

Réalisation d’une ponction lombaire

Pour une ponction lombaire, les personnes sont généralement couchées sur le côté dans un lit, genoux repliés sur le thorax. Un anesthésique local est utilisé pour insensibiliser le point d’introduction de l’aiguille. Une aiguille est alors introduite entre deux vertèbres lombaires, sous l’extrémité de la moelle épinière.

Ponction lombaire (rachicentès... Vidéo

Au cours de l’examen, le médecin peut mesurer la pression intracrânienne. La pression peut être supérieure à la normale chez les personnes atteintes d’hypertension intracrânienne idiopathique et de certaines autres atteintes du cerveau et des structures voisines. La pression est mesurée en reliant un manomètre à l’aiguille utilisée pour la ponction lombaire et en y mesurant directement la hauteur de liquide céphalorachidien.

Une ponction lombaire peut être effectuée pour d’autres raisons :

Pour réduire la pression intracrânienne des personnes atteintes d’hypertension intracrânienne idiopathique

Pour administrer un produit de contraste radio-opaque avant une myélographie

Pour administrer des médicaments devant agir rapidement ou pour cibler une zone spécifique du cerveau, de la moelle épinière ou des méninges, par exemple, pour traiter des infections ou un cancer touchant ces structures

Une ponction lombaire dure en général 15 minutes maximum.

Environ 1 personne sur 10 développe une céphalée en se levant après une ponction lombaire (céphalée d’hypotension). Celle-ci disparaît, en général, après quelques jours ou quelques semaines. Cependant, si la céphalée reste gênante au bout de quelques jours, les médecins peuvent injecter une petite quantité de sang prélevé sur la personne dans la zone entourant le site de la ponction lombaire. Cette procédure, appelée blood patch, ralentit la fuite du liquide céphalorachidien et peut soulager la céphalée. Les autres complications sont très rares.