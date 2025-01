Les hernies sont nommées en fonction de l’endroit où elles apparaissent. Les hernies de la paroi abdominale peuvent survenir à de nombreux endroits :

Hernie inguinale : dans le pli de l’aine ou dans le scrotum (sac autour des testicules).

Hernie ombilicale : autour du nombril, elle est plus fréquente chez les bébés.

Hernie épigastrique : au milieu du ventre, au-dessus du nombril et en dessous de la cage thoracique.

Hernie fémorale : juste en dessous du pli de l’aine au milieu de la partie supérieure de la cuisse.

Hernie incisionnelle : à un endroit où la paroi abdominale a été sectionnée pour une intervention chirurgicale (cela peut se produire de nombreuses années après l’intervention).

Ces emplacements sont tous des zones de moindre résistance dans la paroi abdominale. Une ouverture peut se former d’elle-même ou en raison d’une pression exercée.

Sites de hernies fréquents Image

Une hernie incarcérée se produit lorsqu’une anse de l’intestin se coince dans une hernie. Cela peut obstruer l’intestin.

On parle de hernie étranglée lorsque l’intestin se trouve piégé de façon si étroite qu’il ne peut plus recevoir de sang. La partie de l’intestin qui ne reçoit pas suffisamment de sang peut éclater et se nécroser, et sans traitement, la personne peut décéder.

Une « hernie sportive » n’est pas réellement une hernie. C’est un muscle déchiré dans la partie inférieure du ventre qui peut causer de la douleur au même endroit qu’une vraie hernie.