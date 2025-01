Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause de la dysphagie et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir tableau Quelques causes et caractéristiques des troubles de la déglutition).

Pour connaître les antécédents de la personne, le médecin se renseigne sur les éléments suivants :

Difficulté quelconque à avaler des solides, des liquides, ou les deux

Aliment qui ressort par le nez

Salivation ou aliments recrachés involontairement de la bouche

Toux ou suffocation pendant que la personne mange

Les personnes qui ont autant de mal à avaler des liquides que des solides sont plus à même de présenter un trouble de la motilité au niveau de l’œsophage. Les personnes qui commencent par avoir du mal à avaler des solides, puis des liquides, peuvent présenter une aggravation d’une obstruction physique, comme une tumeur. Le fait de ressortir involontairement des aliments du nez ou de la bouche suggère un trouble neurologique ou musculaire plutôt qu’un problème spécifique à l’œsophage.

Les médecins recherchent des symptômes évocateurs de troubles neuromusculaires, gastro-intestinaux et touchant les tissus conjonctifs. Parmi les principaux symptômes neuromusculaires figurent la faiblesse, soit la faiblesse constante d’une partie du corps (comme un bras ou une jambe) soit la faiblesse intermittente survenant pendant l’activité et soulagée au repos, les troubles de la marche (démarche) ou de l’équilibre, les mouvements involontaires, rythmiques, tremblants (tremblements) et les troubles de l’élocution. Les médecins doivent également savoir si le patient est atteint d’une maladie connue à l’origine d’une dysphagie (voir le tableau Quelques causes et caractéristiques des troubles de la déglutition).

Le médecin réalise ensuite un examen clinique. L’examen clinique se concentre sur l’examen neurologique, mais les médecins font également attention à l’état nutritionnel du patient et aux éventuelles anomalies cutanées et musculaires. Lors de l’examen clinique, le médecin observe les éléments suivants :

Tremblements présents lorsque la personne est au repos

Force musculaire (y compris muscles des yeux, de la bouche et du visage)

Accomplissement d’une action répétée (comme cligner des yeux ou compter à voix haute) par les personnes dont l’activité les affaiblit (pour déterminer l’évolution de l’aggravation)

Démarche et équilibre

Examen de la peau pour déceler d’éventuelles éruptions cutanées et tout épaississement ou changement de texture, notamment sur le bout des doigts

Examen des muscles pour détecter toute atrophie ou torsion visible sous la peau (fasciculation) ou sensibilité

Examen du cou pour déceler une augmentation de volume de la thyroïde ou une autre masse