Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Ce qu’il trouve au cours de l’examen des antécédents médicaux et de l’examen clinique évoque souvent une cause de la dyspepsie et les examens pouvant s’avérer nécessaires (voir le tableau Quelques causes et caractéristiques de l’indigestion).

Les antécédents cherchent avant tout à obtenir une description claire des symptômes, notamment s’il s’agit de symptômes soudains ou chroniques. Les médecins doivent savoir à quels moments et à quelle fréquence interviennent les récidives, si le patient présente des troubles de la déglutition et si les symptômes surviennent uniquement après le repas, après avoir consommé de l’alcool ou après avoir pris certains médicaments ou certaines drogues. Les médecins doivent également savoir quels facteurs aggravent les symptômes (notamment l’effort, certains aliments ou l’alcool) ou les soulagent (notamment le repas ou la prise d’antiacides).

Les médecins demandent également au patient s’il présente des symptômes gastro-intestinaux comme une perte d’appétit, des nausées, des vomissements, des vomissements de sang (hématémèse), une perte de poids et des selles sanglantes ou noires. Parmi les autres symptômes figurent l’essoufflement et la transpiration.

Les médecins doivent savoir si le patient a reçu un diagnostic de trouble gastro-intestinal et/ou cardiaque, s’il présente des facteurs de risque cardiaque quelconques (comme une élévation de la tension artérielle [hypertension] ou un excès de cholestérol dans le sang [hypercholestérolémie]), et doivent connaître les résultats des examens antérieurs et des traitements testés.

En général, l’examen clinique ne mène pas les médecins vers un diagnostic spécifique. Toutefois, les médecins recherchent des signes de maladie chronique, comme une peau très pâle, une perte sévère de la masse musculaire ou du tissu graisseux (cachexie) ou un jaunissement des yeux et de la peau (ictère). Ils procèdent également à un toucher rectal pour détecter la présence éventuelle de sang. Les médecins sont plus à même de recommander des examens complémentaires chez les personnes qui présentent une ou plusieurs de ces anomalies.