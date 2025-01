Diarrhée chez l’adulte

Normalement, les selles sont constituées d’eau, entre 60 et 90 % La diarrhée survient quand une quantité d’eau insuffisante est retirée des selles, les rendant molles et peu moulées. Les selles peuvent contenir une quantité excessive d’eau si

Elles progressent trop rapidement dans le tube digestif

Elles contiennent certaines substances empêchant le gros intestin d’absorber l’eau

Elles contiennent une quantité excessive d’eau sécrétée par les intestins

L’accélération du transit des selles est une cause fréquente de diarrhée. Pour que les selles aient une consistance normale, elles doivent séjourner dans le gros intestin (côlon) un certain temps. Les selles qui traversent le gros intestin trop rapidement sont diarrhéiques.

De nombreuses maladies et traitements peuvent diminuer la durée de transit des selles dans le côlon :

Thyroïde hyperactive (hyperthyroïdie)

Syndrome de Zollinger-Ellison (affection causant une surproduction d’acide par une tumeur)

Ablation chirurgicale d’une partie de l’estomac, de l’intestin grêle, du côlon ou de la vésicule biliaire (cholécystectomie)

Dérivation chirurgicale d’une partie de l’intestin

Maladie inflammatoire chronique de l’intestin (comme la rectocolite hémorragique)

Médicaments, tels qu’antiacides contenant du magnésium, laxatifs, prostaglandines, sérotonine et même caféine

De nombreux aliments, surtout acides ou à très forte teneur en sucre (comme les gaufres ou le sirop d’érable), peuvent accélérer le transit (voir le tableau Aliments et boissons pouvant provoquer une diarrhée). Certains patients ne tolèrent pas certains aliments spécifiques et développent systématiquement une diarrhée après leur consommation.

Le stress et l’anxiété constituent également des étiologies fréquentes.

La diarrhée osmotique survient lorsque des substances qui ne peuvent pas être absorbées dans le côlon demeurent dans l’intestin. Ces substances retiennent une quantité excessive d’eau dans les selles et provoquent une diarrhée.

Certains aliments (comme certains fruits et les haricots) et les substituts du sucre dans les aliments de régime, les bonbons et les chewing-gums (par exemple, les hexitols, le sorbitol et le mannitol) peuvent provoquer une diarrhée osmotique.

Une carence en lactase peut également entraîner une diarrhée osmotique. La lactase est une enzyme normalement présente dans l’intestin grêle qui transforme le lactose (sucre du lait) en glucose et en galactose, pour qu’il puisse être absorbé dans la circulation sanguine. Lorsque les personnes atteintes d’une carence en lactase boivent du lait ou consomment des produits laitiers, le lactose n’est pas digéré. Du fait de l’accumulation de lactose dans l’intestin, une diarrhée osmotique survient et l’on parle alors d’intolérance au lactose. La gravité de la diarrhée osmotique dépend de la quantité de substance osmotique consommée. La diarrhée disparaît lorsque la personne cesse de manger ou de boire la substance.

Du sang dans le tube digestif agit également comme agent osmotique et entraîne des selles noires, goudronneuses (méléna).

La multiplication excessive des bactéries intestinales normales ou de bactéries habituellement absentes de l’intestin constitue une autre cause de diarrhée osmotique.

Les antibiotiques peuvent provoquer une diarrhée osmotique en détruisant les bactéries intestinales saines (voir, par exemple, Colite à Clostridioides difficile).

La diarrhée sécrétoire survient lorsque l’intestin grêle et le côlon sécrètent des sels (notamment le chlorure de sodium) et de l’eau dans les selles.

Certaines toxines, comme celles qui sont produites par l’infection au choléra ou au cours de certaines infections virales, peuvent induire de telles sécrétions. Des infections par certaines bactéries (comme Campylobacter) et parasites (dont Cryptosporidium) peuvent également stimuler les sécrétions. La diarrhée peut être massive, notamment dans le choléra où l’émission de selles dépasse 1 litre par heure.

La sécrétion de sel et d’eau est également favorisée par certains laxatifs, dont l’huile de ricin et les acides biliaires (qui peuvent s’accumuler après une résection chirurgicale d’une partie de l’intestin grêle).

Quelques tumeurs rares, dont les tumeurs carcinoïdes, le gastrinome et le vipome, peuvent également être à l’origine d’une diarrhée sécrétoire, de même que certains polypes.

La diarrhée inflammatoire survient lorsque la muqueuse du gros intestin s’enflamme, s’ulcère ou devient congestionnée et sécrète des protéines, du sang, du mucus et d’autres liquides, qui augmentent la masse et le contenu liquide des selles. Ce type de diarrhée peut être provoqué par de nombreuses maladies, comme la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn, la tuberculose, ainsi que des tumeurs comme le lymphome et l’adénocarcinome. Lorsque la muqueuse du rectum est atteinte, la personne ressent souvent un besoin impérieux de déféquer et présente des selles fréquentes, dans la mesure où le rectum enflammé est plus sensible à une expansion (distension) par les selles.

La diarrhée causée par une malabsorption est caractérisée par la présence d’huile et de graisses dans les selles, et d’un pourtour graisseux dans la cuvette des toilettes après avoir vidangé celle-ci. La malabsorption des sels biliaires, qui peut être due à certaines affections, peut entraîner une diarrhée en stimulant la sécrétion d’eau et d’électrolytes. Les selles sont de couleur verte ou orange.