Administration de liquides par voie intraveineuse

Traitement de la douleur

Mesures nutritionnelles

Parfois, endoscopie ou chirurgie

En général, le traitement de la pancréatite aiguë légère implique une courte hospitalisation au cours de laquelle le patient reçoit des liquides par voie intraveineuse, des antalgiques pour soulager la douleur et un jeûne pour essayer de reposer le pancréas. Un régime semi-liquide faible en graisses est généralement instauré peu après l’admission si le patient ne présente ni nausée, ni vomissement et ni douleur intense.

Les personnes présentant une pancréatite aiguë modérément sévère doivent être hospitalisées pendant plus longtemps et recevoir des liquides par voie intraveineuse. Tant que les personnes peuvent tolérer de s’alimenter et de boire, elles peuvent continuer à le faire pendant qu’elles sont malades. Si les personnes sont incapables de manger, elles sont alimentées par le biais d’un tube introduit par le nez jusque dans l’estomac ou l’intestin (alimentation par sonde ou nutrition par sonde entérale). Les symptômes, comme les douleurs et les nausées, sont contrôlés par des médicaments administrés par voie intraveineuse. Les médecins peuvent administrer des antibiotiques si les personnes montrent des signes d’infection.

Les personnes qui développent une pancréatite aiguë sévère sont hospitalisées en unité de soins intensifs, où les signes vitaux (pouls, tension artérielle et fréquence respiratoire) et la production d’urines peuvent être surveillés en permanence. Des échantillons sanguins sont prélevés à plusieurs reprises pour contrôler plusieurs éléments du sang, notamment l’hématocrite, le taux de sucre (glucose), le niveau d’électrolytes, la numération leucocytaire et le taux d’azote uréique sanguin. Une sonde peut être introduite par le nez dans l’estomac (sonde nasogastrique) pour éliminer les liquides et l’air, principalement si les nausées et les vomissements persistent et si la présence d’un iléus est détectée.

Si possible, les personnes atteintes de pancréatite aiguë sévère sont alimentées par le biais d’une sonde. Si l’alimentation par sonde n’est pas possible, les personnes sont alimentées à l’aide d’un cathéter intraveineux inséré dans une grande veine (alimentation par intraveineuse).

En cas de baisse de la tension artérielle ou d’état de choc, la volémie est restaurée par l’administration intraveineuse de solutés de remplissage et de médicaments, et la fonction cardiaque est étroitement surveillée. Certains patients ont besoin d’oxygène et, pour les plus gravement atteints, d’un respirateur (appareil permettant à l’air de pénétrer dans les poumons et d’en sortir).

Lorsque la pancréatite aiguë est provoquée par la présence de calculs, le traitement dépend de la gravité de l’affection. Bien que dans plus de 80 % des cas, l’élimination des calculs se produise spontanément, une cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) avec ablation du calcul est habituellement nécessaire en l’absence d’amélioration en raison de l’incapacité du patient à expulser le calcul. Alors que les personnes sont encore à l’hôpital, les médecins retirent généralement la vésicule biliaire.

Les pseudokystes qui ont rapidement grossi ou qui provoquent une douleur ou d’autres symptômes sont généralement évacués. Selon sa localisation et d’autres facteurs, un pseudokyste peut être évacué en posant un drain (cathéter) dedans. Le cathéter peut être placé à l’aide d’un endoscope ou en insérant le cathéter directement dans le pseudokyste en perforant la peau. Le cathéter permet de drainer le pseudokyste pendant plusieurs semaines. Une intervention chirurgicale est rarement nécessaire pour drainer un pseudokyste.

L’infection ou la pancréatite nécrosante est traitée avec des antibiotiques et peut nécessiter l’exérèse du tissu nécrotique infecté par voie endoscopique ou chirurgicale.