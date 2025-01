Présentation des obstructions œsophagiennes

Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania

L’œsophage (le tube creux qui relie la gorge à l’estomac) peut être rétréci ou totalement obstrué (bloqué).

Dans la plupart des cas, la cause est :

Progression d’une lésion œsophagienne

Croissance d’une tumeur

Aliments et corps étrangers

Les lésions qui peuvent aller jusqu’à l’obstruction peuvent être dues à des atteintes de l’œsophage provoquées par le reflux répété d’acide depuis l’estomac (reflux gastro-œsophagien ou RGO), en général pendant une période s’étendant sur des années. L’œsophagite à éosinophiles peut provoquer une inflammation œsophagienne chronique qui peut entraîner un rétrécissement et une obstruction de l’œsophage. L’obstruction peut également être provoquée par des atteintes de l’œsophage survenant après avoir ingéré une substance corrosive (œsophagite érosive), ou dans de rares cas, après une inflammation de l’œsophage provoquée par un comprimé coincé dans l’œsophage pendant un certain temps.

Les tumeurs, y compris les tumeurs cancéreuses et les tumeurs non cancéreuses de l’œsophage, sont des causes graves de son rétrécissement.

Un rétrécissement peut également survenir lorsque quelque chose appuie (comprime) contre la paroi externe de l’œsophage. La compression peut être due à un certain nombre de causes, dont

Hypertrophie de l’oreillette gauche du cœur

Anévrisme de l’aorte

Vaisseau sanguin malformé (dysphagia lusoria)

Anomalie thyroïdienne

Excroissance osseuse du rachis

Cancer (le plus souvent cancer du poumon)

Parfois, la cause est héréditaire (par exemple, anneaux œsophagiens inférieurs ou membrane œsophagienne). Ces affections ne causent généralement qu’une obstruction partielle.

Ces différentes maladies réduisent le diamètre de l’œsophage, et les patients ont alors du mal à avaler les aliments solides, notamment la viande et le pain. La difficulté de déglutition des liquides, lorsqu’elle se produit, se développe bien plus tard.