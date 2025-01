Œsophagite à éosinophiles

Inhibiteurs de la pompe à protons

Corticoïdes

Dupilumab

Modifications de l’alimentation

Parfois, dilatation de l’œsophage

Les options pour les adultes comprennent les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), qui sont des médicaments qui réduisent la production d’acide gastrique et peuvent soulager les symptômes, les corticoïdes locaux et l’agent biologique dupilumab.

Chez les enfants, les modifications du régime alimentaire sont souvent efficaces, mais des IPP sont généralement utilisés si les changements apportés au régime alimentaire ne produisent aucune amélioration. Les enfants âgés de 1 an et plus peuvent recevoir du dupilumab.

Si les IPP sont inefficaces, les personnes reçoivent des corticoïdes locaux (comme la fluticasone et le budésonide) qui sont à prendre par voie orale. Ces médicaments tapissent l’œsophage et peuvent permettre de réduire l’inflammation. Les personnes peuvent utiliser un inhalateur à base de fluticasone et prendre des bouffées de médicament par la bouche sans l’inhaler, puis l’avaler. De cette façon, le médicament recouvre la paroi de l’œsophage et ne pénètre pas dans les poumons. Le budésonide sous forme liquide peut également être avalé. Il est recommandé de rincer la bouche ensuite pour éviter de contracter une infection mycosique de la bouche (muguet).

Le dupilumab est un agent biologique administré par injection. Il s’agit d’un anticorps monoclonal (anticorps produit en laboratoire à partir de cellules vivantes). Le dupilumab peut être administré aux personnes âgées de 1 an et plus qui pèsent au moins 15 kg. Ce médicament réduit l’inflammation de l’œsophage.

Les médecins peuvent informer les personnes de la nécessité de modifier leur alimentation. Les personnes peuvent adopter un régime alimentaire qui élimine certains aliments tels que blé, produits laitiers, poissons/fruits de mer, cacahuètes/fruits à coques, œufs et soja (voir régime d’éviction). Le régime alimentaire élémentaire, qui consiste à apporter la majeure partie de la nutrition sous une forme liquide composée généralement d’acides aminés, de graisses, de sucres, de vitamines et de minéraux, peut être efficace chez les adultes et les enfants, mais il n’est souvent pas pratique chez les adultes.

En cas de rétrécissement de l’œsophage, les médecins gonflent un ballonnet dans l’œsophage au cours de l’endoscopie pour le dilater. Les médecins réalisent souvent plusieurs dilatations à l’aide de ballonnets de taille croissante afin de prévenir les déchirures de l’œsophage.

Les traitements par injection et perfusion qui ciblent la voie des éosinophiles dans l’organisme sont à l’étude pour l’œsophagite à éosinophiles.