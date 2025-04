La lymphangiectasie intestinale peut être présente dès la naissance, ou l’affection peut être la conséquence de complications d’autres troubles et apparaître à l’âge adulte

Les symptômes comprennent une diarrhée malodorante et d’aspect huileux et un gonflement des jambes

Les enfants nés avec la lymphangiectasie intestinale ne grandissent pas normalement et sont petits et en sous-poids

Les médecins traitent la cause du problème si possible

Il est possible d’atténuer les symptômes en consommant moins de graisse et davantage de protéines et en prenant des compléments