Examens liés à l’acide et au reflux

Les médecins insèrent une sonde fine en plastique (cathéter) par le nez du patient jusque dans l’œsophage. Cette sonde reste en place pendant 24 heures. La sonde contient une ou plusieurs sondes de pH (le pH est une mesure de l’acidité). La sonde détecte l’acide qui provient de l’estomac (appelé reflux acide) dans l’œsophage. Des fils de la sonde transmettent les données à un enregistreur porté par le patient.

Les symptômes, les repas et le sommeil sont enregistrés par le patient pendant 24 heures. Les médecins mettent en correspondance les données de la sonde avec les enregistrements des symptômes par la personne, afin de déterminer si les symptômes sont survenus en présence d’acide.

Certains des nouveaux cathéters contiennent aussi des sondes qui peuvent détecter la présence de tout liquide provenant de l’estomac, quelle que soit l’acidité (mesure de l’impédance). Ces nouveaux cathéters combinent la surveillance du pH et la mesure de l’impédance pour évaluer à la fois le reflux acide et non acide dans l’œsophage.