Présentation de l’appareil digestif

L’appareil digestif, qui s’étend de la bouche à l’anus, permet l’ingestion de nourriture, sa dégradation en nutriments (processus appelé digestion), l’absorption des nutriments dans le sang et l’élimination de l’organisme des parties indigestes. Le tube digestif comprend

L’appareil digestif comprend également des organes situés hors du tube digestif :

L’appareil digestif est parfois appelé appareil gastro-intestinal, mais aucun de ces noms ne décrit pleinement les fonctions et composantes de cet appareil. Les organes de l’appareil digestif produisent également des facteurs de coagulation et des hormones sans lien avec la digestion, contribuent à éliminer les substances toxiques du sang et modifient d’un point de vue chimique (métabolisent) les médicaments.

La cavité abdominale est l’espace qui contient la plupart des organes digestifs. Celle-ci est limitée en avant par la paroi abdominale (formée par des strates constituées de peau, de graisse, de muscles et de tissu conjonctif), en arrière par la colonne vertébrale, en haut par le diaphragme et en bas par les organes pelviens. Elle est recouverte d’une membrane appelée péritoine. Le péritoine tapisse la majorité de la surface externe des organes digestifs.

Des experts ont démontré l’existence de relations étroites entre l’appareil digestif et le cerveau. Par exemple, les facteurs psychologiques influencent notablement les contractions intestinales, la sécrétion des enzymes digestives et les autres fonctions de l’appareil digestif. Même la sensibilité aux infections, cause de divers troubles intestinaux, est fortement influencée par le cerveau. En retour, l’appareil digestif influence aussi le cerveau. Par exemple, les maladies de longue durée ou récurrentes, telles que le syndrome de l’intestin irritable, la rectocolite hémorragique et d’autres maladies douloureuses, influencent les émotions, les comportements et l’activité quotidienne. Ce rapport bidirectionnel a été appelé axe encéphalo-entérique.

Le vieillissement peut également affecter le fonctionnement du système digestif (voir Effets du vieillissement sur l’appareil digestif).

