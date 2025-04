Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir le tableau Quelques causes et caractéristiques de l’hirsutisme).

Les femmes doivent indiquer quand les poils ont commencé à se développer de manière excessive et où ils sont localisés, si elles ont leurs règles, et, le cas échéant, si celles-ci sont régulières. Les médecins demandent également aux femmes si elles ont eu du mal à concevoir un enfant et si des membres de leur famille ont une pilosité excessive.

Les médecins demandent aux personnes les médicaments et les drogues qu’elles prennent, en particulier si elles prennent des stéroïdes anabolisants et d’autres médicaments connus pour augmenter la pilosité.

Pendant l’examen clinique, les médecins notent le schéma de la croissance pileuse et cherchent d’autres signes de virilisation ainsi que d’autres signes indiquant une étiologie. Par exemple, une grosseur palpée lors de l’examen pelvien peut suggérer une tumeur de l’ovaire.