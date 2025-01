L’éruption du lichen plan provoque presque toujours des démangeaisons, parfois intenses.

Les papules ont généralement des bords anguleux et apparaissent plus pourpres sur une peau claire et plus brunes sur une peau foncée. Lorsque la lumière est dirigée sur un côté des papules, elles présentent un éclat distinctif. De nouvelles papules peuvent se former là où apparaissent des lésions de grattage ou de petites lésions cutanées.

Une coloration foncée persiste parfois après la guérison (ce que l’on appelle hyperpigmentation).

Lichen plan Image Image publiée avec l’aimable autorisation de la Dre Karen McKoy.

Lichen plan (main) Cacher les détails Cette photo montre des papules violacées plates caractéristiques, dont certaines se sont regroupées pour former des plaques plus étendues, à l’arrière de la main d’une personne atteinte de lichen plan. Photo fournie par le Dr Thomas Habif.

En général, l’éruption est symétrique et similaire des deux côtés, le plus fréquemment, au niveau du torse, de la face interne du poignet, des jambes et de la zone génitale. La peau du visage est atteinte moins fréquemment. L’éruption peut être particulièrement étendue, épaisse et squameuse au niveau des jambes. L’éruption provoque parfois des zones de calvitie au niveau du cuir chevelu.

Le lichen plan n’est pas fréquent chez les enfants.

Près de la moitié des personnes présentant un lichen plan présentent des ulcérations buccales. Dans la bouche, le lichen plan induit en général l’apparition de lésions blanc-bleu en dentelles, sous forme linéaire et en ramifications (appelées stries de Wickham). Souvent, ce type de lésions buccales n’est pas douloureux et les personnes ne s’en aperçoivent pas. Cependant, des lésions ulcéreuses et douloureuses apparaissent parfois dans la bouche et gênent la prise de nourriture et de liquides.

Lichen plan dans la bouche Cacher les détails Dans la bouche, le lichen plan induit en général l’apparition de plaques blanches en dentelle, réticulées, qui forment des lignes et des ramifications (appelées stries de Wickham, observées ici sur les côtés de la langue). Photo fournie par le Dr Thomas Habif.

Chez les femmes, le lichen plan affecte souvent la vulve et le vagin. Jusqu’à 50 % des femmes qui ont un lichen plan de la bouche ont un lichen plan de la vulve non diagnostiqué. Chez l’homme, le lichen plan affecte fréquemment les organes génitaux, en particulier le gland.

Le lichen plan touche les ongles dans près de 10 % des cas. Certaines personnes peuvent présenter des symptômes bénins, comme une dyschromie du lit des ongles, un amincissement des ongles et la formation de stries sur les ongles. D’autres peuvent perdre la totalité de leurs ongles et présenter des cicatrices allant des cuticules de la base de l’ongle (le repli de l’ongle) à la peau sous-tendant l’ongle (le lit de l’ongle).