MSDLe Manuel MSDVersion pour le grand public
Shinjita Das, MD MPH

Spécialités et expertise

  • Dermatology, Teledermatology

Affiliations

Études

  • Medical School: University of Texas Southwestern Medical School, Dallas, TX
  • Internship: Internal Medicine, Presbyterian Hospital, Dallas, TX
  • Residency: Dermatology, Harvard Combined Dermatology Residency Training Program, Boston, MA

Certifications

  • American Board of Dermatology

Sélectionner les prix, accomplissements et publications

  • Over 20 articles in peer-reviewed journals

Chapitres des Manuels et commentaires