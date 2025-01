Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les indices fournis par les antécédents et l’examen clinique suggèrent souvent une cause du gonflement et les tests qui peuvent s’avérer nécessaires.

Les médecins se renseignent au sujet de l’emplacement et de la durée du gonflement et de la présence et du niveau de douleur ou de gêne. On demande généralement aux femmes si elles sont enceintes ou si le gonflement semble être lié à leurs règles. Les médecins demandent également à la personne si elle souffre de troubles (par exemple, troubles cardiaques, hépatiques ou rénaux) ou si elle prend des médicaments (par exemple, minoxidil, anti-inflammatoires non stéroïdiens, inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine [ECA] ou amlodipine, et autres inhibiteurs calciques) connus pour causer un gonflement. Les médecins demandent également quelle quantité de sel est ajoutée à la cuisson et à table car un excès de sel peut aggraver le gonflement, en particulier chez les personnes qui souffrent de troubles cardiaques et rénaux.

Les médecins recherchent les symptômes pouvant indiquer la cause du gonflement Les personnes atteintes d’insuffisance cardiaque, par exemple, peuvent être essoufflées pendant l’effort ou se réveiller essoufflées la nuit. Les personnes présentant un gonflement et une tendance aux ecchymoses peuvent souffrir de troubles hépatiques, et celles qui ont subi une intervention chirurgicale récemment ou ont un plâtre à la jambe peuvent souffrir de thrombose veineuse profonde.

Durant l’examen clinique, le médecin pourra accorder une attention particulière à la zone enflée, mais examinera aussi soigneusement le patient pour détecter la présence d’autres signes. Les médecins écoutent le cœur et les poumons à l’aide d’un stéthoscope, car le gonflement peut indiquer un trouble cardiaque.