Le médecin pose d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne puis procède à un examen clinique. Les indices fournis par les antécédents et l’examen clinique du patient suggèrent souvent une cause de la douleur thoracique et les tests qui peuvent s’avérer nécessaires.

Toutefois, les symptômes dus à des troubles thoraciques dangereux et inoffensifs se chevauchent et varient considérablement. Ainsi, bien qu’un infarctus du myocarde typique peut causer une douleur thoracique sourde, persistante ou constrictive, certaines personnes victimes d’un infarctus du myocarde présentent seulement un léger malaise thoracique ou une indigestion ou une douleur au bras ou à l’épaule (douleur projetée, voir figure Qu’est-ce qu’une douleur projetée ?). En revanche, les personnes souffrant d’indigestion peuvent simplement souffrir de maux d’estomac, et si la douleur est située dans l’épaule, il peut simplement s’agir de muscles douloureux. De même, bien que la poitrine soit sensible au toucher chez les personnes souffrant d’une paroi thoracique musculosquelettique douloureuse, elle peut également être sensible chez les personnes qui subissent un infarctus du myocarde. Les médecins soumettent donc les personnes souffrant de douleur thoracique à des tests.