Les personnes âgées sont particulièrement susceptibles de s’évanouir, car le flux sanguin vers le cerveau diminue avec l’âge. La cause la plus fréquente d’évanouissement chez les personnes âgées est le fait que la pression artérielle ne peut pas s’ajuster assez rapidement quand la personne se met debout. Le flux sanguin diminue car les artères deviennent plus rigides et moins capables de s’ajuster rapidement, l’inactivité physique réduit l’activité musculaire qui force le sang à travers les veines et de nouveau vers le cœur, et la maladie cardiaque réduit l’efficacité du pompage cardiaque.

Chez les personnes âgées, l’évanouissement a souvent plusieurs causes. Par exemple, si la personne prend plusieurs médicaments pour traiter des troubles cardiaques ou une hypertension artérielle et assiste à une messe longue et émotionnelle debout dans une église où il fait très chaud, elle risque de s’évanouir ; un seul facteur n’est toutefois pas suffisant pour causer l’évanouissement.