La sténose mitrale est un rétrécissement de l’ouverture de la valvule mitrale qui bloque (obstrue) le flux sanguin de l’atrium gauche vers le ventricule gauche.

La sténose mitrale résulte généralement d’un rhumatisme articulaire aigu, mais il arrive que les nourrissons présentent cette affection à la naissance.

La sténose mitrale ne cause aucun symptôme sauf si elle est sévère.

Les médecins établissent leur diagnostic en entendant un souffle caractéristique à l’aide d’un stéthoscope placé sur le cœur et pratiquent une échocardiographie pour le confirmer.

Le traitement comprend l’utilisation de diurétiques et de bêtabloquants ou d’inhibiteurs calciques.

La valvule peut être dilatée par un cathéter, mais à certaines occasions, la valvule doit être remplacée, ce qui nécessite une chirurgie à cœur ouvert.

(Voir aussi Présentation des maladies des valvules cardiaques et la vidéo Le cœur.)

Sténose valvulaire Vidéo

La valvule mitrale se situe dans l’ouverture entre l’atrium gauche et le ventricule gauche. La valvule mitrale s’ouvre pour permettre au sang présent dans l’atrium gauche de remplir le ventricule gauche et se referme lorsque le ventricule gauche se contracte pour empêcher le sang de refluer dans l’atrium gauche lorsque le ventricule envoie du sang dans l’aorte. Si un trouble provoque un épaississement et une rigidité des clapets valvulaires, l’ouverture valvulaire est rétrécie. Parfois, la valvule rigidifiée ne peut pas se fermer complètement, et une régurgitation mitrale se produit.

Dans la sténose mitrale, le flux sanguin à travers la valvule sténosée est diminué. Par conséquent, le volume et la pression dans l’atrium gauche augmentent et l’atrium se dilate. L’atrium gauche élargi bat souvent rapidement et de façon irrégulière (un trouble appelé fibrillation atriale). En résultat, l’efficacité de pompage du cœur est réduite parce que l’atrium en fibrillation frémit plutôt qu’il n’effectue son travail de pompage. Par conséquent, le sang ne coule pas rapidement à travers l’atrium et des caillots sanguins peuvent se former dans la cavité. Si un caillot se fragmente (devenant un embole), il peut être éjecté du cœur et obstruer une artère, ce qui peut entraîner un accident vasculaire cérébral ou une autre lésion.

Sténose mitrale Image

En cas de sténose mitrale sévère, la pression augmente dans les vaisseaux sanguins pulmonaires (hypertension pulmonaire), provoquant une insuffisance cardiaque avec accumulation de liquide dans les poumons et un faible taux d’oxygène dans le sang. Chez les femmes présentant une sténose mitrale sévère, une grossesse peut rapidement entraîner une insuffisance cardiaque.

Causes de la sténose mitrale La sténose mitrale résulte presque toujours de Une fièvre rhumatismale Le rhumatisme articulaire aigu est une maladie infantile qui se manifeste après certains cas non traités d’angine streptococcique ou de scarlatine. Aujourd’hui, le rhumatisme articulaire aigu est rare en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest car des antibiotiques sont largement administrés pour traiter l’infection. Ainsi, dans ces régions, la sténose mitrale est principalement observée chez les personnes âgées qui ont contracté le rhumatisme articulaire aigu et n’ont pas bénéficié d’un traitement antibiotique pendant leur jeunesse, et chez les personnes provenant de régions où l’utilisation d’antibiotiques n’est pas répandue. Dans ces régions, le rhumatisme articulaire aigu est fréquent et entraîne des sténoses mitrales chez les adultes, les adolescents et parfois même chez les enfants. Typiquement, si le rhumatisme articulaire aigu est la cause de la sténose mitrale, les cuspides de la valvule mitrale sont partiellement fusionnées. Chez certains adultes plus âgés, la valvule va plutôt dégénérer et des dépôts de calcium vont s’accumuler. Chez ces patients, la sténose mitrale a tendance à être moins sévère. Dans de rares cas, la sténose mitrale est présente dès la naissance (congénitale). Sans intervention chirurgicale, les nouveau-nés atteints dépassent l’âge de 2 ans.

Symptômes de la sténose mitrale Une sténose mitrale légère ne cause généralement aucun symptôme. Avec le temps, l’affection progresse et le patient développe des symptômes, devenant essoufflé et facilement fatigué. La personne atteinte de fibrillation atriale peut ressentir des palpitations (perception des battements cardiaques). Quand les symptômes commencent à se manifester, le patient devient gravement handicapé en 7 à 9 ans environ. Un essoufflement peut alors se produire, même au repos. Certains patients doivent être surélevés par des oreillers ou assis bien droits pour respirer confortablement. Un faible taux d’oxygène dans le sang et une hypertension artérielle pulmonaire provoque parfois une rougeur des pommettes aux joues (appelée faciès mitral). Chez les personnes dont la peau est foncée, la rougeur peut donner une teinte plus foncée à la peau. Les patients peuvent émettre du sang à la toux (hémoptysie), lorsque l’hypertension pulmonaire provoque la rupture d’une veine ou de capillaires dans le poumon. Le saignement dans les poumons qui en résulte est généralement léger, mais en cas d’hémoptysie, le patient doit être évalué par un médecin dans les plus brefs délais car elle indique une sténose mitrale sévère ou un autre problème grave.

Diagnostic de la sténose mitrale Examen clinique

Échocardiographie À l’aide d’un stéthoscope, les médecins peuvent entendre le souffle cardiaque caractéristique (son cardiaque anormal) produit par le sang qui traverse la valvule sténosée séparant l’atrium gauche du ventricule gauche. Contrairement à une valvule normale, qui s’ouvre silencieusement, une valvule malade produit souvent un bruit de claquement quand elle s’ouvre pour permettre le passage du sang dans le ventricule gauche. Une échocardiographie, qui utilise des ultrasons pour produire une image de la valvule sténosée et du sang qui la traverse, confirme généralement le diagnostic. L’électrocardiographie (ECG) et des radiographies thoraciques apportent aussi des informations utiles.

Traitement de la sténose mitrale Parfois réparation ou remplacement de la valvule Une sténose mitrale ne survient pas si le rhumatisme articulaire aigu est prévenu en traitant rapidement la pharyngite streptococcique ou la scarlatine avec des antibiotiques. Les personnes présentant une sténose mitrale asymptomatique n’ont pas besoin de traitement, mais peuvent nécessiter des antibiotiques à long terme pour prévenir d’autres accès de rhumatisme articulaire aigu. Le traitement, lorsqu’il est nécessaire, comprend l’utilisation de diurétiques et de bêtabloquants ou d’inhibiteurs calciques. Les diurétiques, en augmentant la sécrétion d’urine, peuvent réduire la pression sanguine dans les poumons en diminuant le volume sanguin. Les bêtabloquants, la digoxine et les inhibiteurs calciques permettent de ralentir le rythme cardiaque anormal que peut provoquer une fibrillation atriale. Des anticoagulants sont nécessaires pour prévenir la formation de caillots sanguins chez les personnes présentant une fibrillation atriale. Si le médicament ne réduit pas les symptômes de manière satisfaisante, la valvule peut être réparée (intervention appelée valvuloplastie) ou remplacée. Valvuloplastie mitrale Vidéo Valvuloplastie dans la sténose mitrale Image Souvent, la valvule peut être dilatée par une procédure appelée valvotomie par ballonnet. Cette procédure consiste à introduire un cathéter muni d’un ballonnet à son extrémité à travers une veine et jusqu’au cœur (cathétérisme cardiaque). Une fois parvenu au niveau de la valvule, le ballonnet est gonflé et sépare les cuspides valvulaires. Sinon, une opération du cœur peut être réalisée pour séparer les cuspides fusionnées. Si la valvule est trop endommagée, on peut procéder à son remplacement chirurgical avec une valvule artificielle. Si la valvule a été remplacée, des antibiotiques sont administrés au patient avant une intervention chirurgicale, dentaire ou médicale (voir tableau Exemples de procédures qui nécessitent des antibiotiques préventifs), afin de diminuer le risque d’infection valvulaire cardiaque (endocardite infectieuse).

Pronostic de la sténose mitrale La vitesse de progression de la sténose mitrale varie, mais la plupart des personnes développent une invalidité sévère environ 7 à 9 ans après l’apparition des symptômes. Le résultat dépend de l’âge de la personne avant qu’une intervention chirurgicale ne soit nécessaire, de la sévérité de l’invalidité, de l’existence ou non d’une hypertension pulmonaire et du degré de régurgitation mitrale. La sténose récidive souvent après la réparation de la valvule, et un remplacement valvulaire peut s’avérer nécessaire. Les personnes atteintes de fibrillation atriale ou d’hypertension pulmonaire présentent un risque plus élevé de décès dû à une sténose mitrale.