En Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest, la sténose aortique touche surtout les patients âgés, résultat de la cicatrisation et de l’accumulation de calcium (calcification) dans les cuspides valvulaires. Dans ce cas, la sténose aortique devient évidente après l’âge de 60 ans, mais est généralement asymptomatique jusqu’à l’âge de 70 ou 80 ans.

La sténose aortique peut également résulter d’un rhumatisme articulaire aigu contracté dans l’enfance. Le rhumatisme articulaire aigu est la cause la plus fréquente dans les régions où les antibiotiques ne sont pas largement utilisés.

Chez les personnes de moins de 70 ans, la cause la plus fréquente est une malformation congénitale, telle qu’une valvule comportant seulement deux cuspides au lieu de trois (valvule bicuspide), ou une valvule ayant une forme anormale d’entonnoir. L’ouverture valvulaire aortique rétrécie ne cause pas toujours de problème pendant l’enfance, mais des problèmes apparaissent pendant la croissance. La dimension de l’orifice valvulaire reste la même mais le cœur grossit et s’épaissit en essayant d’augmenter le débit cardiaque à travers la petite ouverture. Au fil des années, l’ouverture d’une valvule défectueuse devient de plus en plus rigide et étroite en raison des dépôts de calcium.