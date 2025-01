Les symptômes de l’artériopathie périphérique oblitérante varient en fonction des facteurs suivants

Artère qui est touchée

Étendue du blocage de l’artère

Du fait que le rétrécissement se soit produit progressivement ou que le blocage ait été soudain

En général, environ 70 % de la lumière artérielle doit être obstruée avant la survenue des symptômes. Le rétrécissement progressif d’une artère provoque une symptomatologie moins grave que l’obstruction soudaine, même si finalement cette obstruction se complète. Les symptômes peuvent être moins graves parce qu’un rétrécissement progressif permet aux vaisseaux sanguins avoisinants de se dilater ou à de nouveaux vaisseaux (appelés vaisseaux collatéraux) d’apparaître. Ainsi, la perfusion par le sang des tissus atteints peut encore être assurée. En cas d’occlusion soudaine, la circulation collatérale n’a pas le temps de se développer et c’est la raison pour laquelle les symptômes sont en général graves.

L’obstruction soudaine et complète d’une artère d’une jambe ou d’un bras peut provoquer des douleurs intenses, un refroidissement et un engourdissement du membre concerné. La jambe ou le bras de la personne est pâle, de couleur bleuâtre (cyanosé) ou présente un changement de couleur distinct. En aval de la zone obstruée, le pouls artériel n’est plus perçu. Une réduction drastique et inopinée du flux sanguin dans un membre est une urgence médicale. L’absence de débit sanguin peut entraîner rapidement une perte de sensibilité ou la paralysie d’un membre. Si le flux sanguin est absent pendant trop longtemps, le tissu peut se nécroser, et le membre peut devoir être amputé.

La claudication intermittente, le symptôme le plus fréquent de la maladie artérielle périphérique, est provoquée par un rétrécissement progressif d’une artère de jambe. Il s’agit d’une sensation de douleur à type de crampe ou de fatigue au niveau des muscles des jambes, et non des articulations. La claudication survient régulièrement et de façon prévisible durant l’effort, mais elle est toujours rapidement soulagée par le repos. Les muscles sont douloureux à la marche, et la douleur commence plus rapidement et est plus sévère quand la marche est rapide ou à la montée d’une côte. Souvent, après 1 à 5 minutes de repos (la position assise n’est pas indispensable), la personne peut parcourir une distance aussi longue que celle qu’elle avait franchie avant de s’arrêter, bien que la reprise de la marche provoque à nouveau la douleur. En général, la douleur survient au mollet, mais peut également se manifester au niveau de la cuisse, de la hanche ou de la fesse selon le site de l’obstruction. Très rarement, la douleur apparaît au pied.

Avec la progression de l’obstruction artérielle au niveau de la jambe, la distance que la personne peut parcourir sans ressentir la douleur diminue. Finalement, lorsque la maladie devient très grave, les muscles de la jambe sont douloureux même au repos, surtout en position allongée. En général, la douleur débute dans la partie inférieure de la jambe ou à l’avant-pied, est intense et continue, et s’aggrave si la jambe est relevée. La douleur gêne souvent le sommeil. Pour soulager la douleur, la personne peut mettre les pieds en dehors du lit, ou s’asseoir avec les jambes fléchies.

Les obstructions extensives des artères des bras, bien que rares, entraînent une fatigue, des crampes ou une douleur des muscles du bras lorsqu’il est utilisé de manière répétée.

Maladie artérielle périphérique (modifications cutanées) Image DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Si l’apport du sang n’est diminué que légèrement ou modérément, la jambe ou le bras peut sembler presque normal. Lorsque l’apport sanguin à un pied est sévèrement réduit, le pied peut être froid, et les médecins peuvent avoir besoin d’un équipement spécial pour détecter le pouls dans le pied. La peau du pied ou de la jambe paraît sèche, cartonnée, luisante ou craquelée. Il est possible que les ongles ne poussent pas normalement, et que les poils sur les jambes ne poussent pas. Quand le rétrécissement de l’artère se poursuit, la personne peut développer des plaies qui guérissent difficilement, généralement au niveau des orteils ou du talon et, parfois, dans la partie inférieure de la jambe, notamment après un traumatisme. Des infections qui se produisent et s’aggravent rapidement sont fréquentes. En cas de maladie artérielle périphérique oblitérante sévère, la guérison des plaies cutanées peut demander des semaines ou des mois, ou peut aussi ne pas avoir lieu. Des ulcérations des pieds peuvent se former. En général les muscles des jambes diminuent de volume (atrophie). Une obstruction importante peut provoquer une gangrène (nécrose du tissu causée par un manque d’apport sanguin).

Même en cas de claudication habituellement stable et prévisible, la claudication peut s’aggraver soudainement. Par exemple, la douleur du mollet, qui se manifeste après avoir marché 10 pâtés de maisons, peut brusquement survenir après un pâté de maisons. Ce changement peut indiquer la formation d’un nouveau caillot dans une artère de la jambe. Ces personnes doivent consulter un médecin immédiatement.