Consultation de contrôle pour la participation à une activité sportive

Les garçons dont la maturité physique est tardive peuvent présenter un risque plus élevé de blessure dans les sports de contact s’ils participent à des compétitions avec des enfants plus grands et plus forts.

Les personnes en situation de surpoids ou d’obésité présentent un risque accru de problèmes musculosquelettiques en raison du surpoids et des forces associées sur les articulations et les tissus. L’un des risques est la blessure par surentraînement et une inflammation des tissus mous, en particulier si les personnes augmentent trop rapidement l’intensité et la durée de l’exercice. Un risque à long terme est l’arthrose affectant les articulations en charge. Un autre risque peut être une blessure due à des arrêts et des démarrages soudains si les personnes participent à des activités qui nécessitent un saut ou un haut niveau d’agilité.