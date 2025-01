Quand la pression artérielle est trop basse, le premier organe à mal fonctionner est généralement le cerveau. Le cerveau est le premier à mal fonctionner, car il est situé au point le plus élevé du corps et le flux sanguin doit lutter contre la gravité pour l’atteindre. Par conséquent, la plupart des personnes souffrant d’hypotension artérielle ressentent des étourdissements ou des sensations de vertige, en particulier en se levant, et certaines peuvent même s’évanouir. Les personnes qui s’évanouissent tombent par terre, ce qui ramène généralement le cœur au niveau du cerveau. Le sang peut alors s’écouler vers le cerveau sans avoir à lutter contre la gravité et le flux sanguin vers le cerveau augmente, ce qui le protège. Cependant, si la pression artérielle est suffisamment basse, une lésion cérébrale peut malgré tout se produire. L’évanouissement peut aussi entraîner des lésions graves à la tête ou à d’autres parties du corps.

L’hypotension artérielle provoque parfois un essoufflement ou une douleur thoracique du(e) à une insuffisance de l’apport sanguin au muscle cardiaque (une maladie appelée angor).

Tous les organes commencent à mal fonctionner si la pression sanguine baisse suffisamment et reste basse. On parle alors d’état de choc.

Ce trouble à l’origine de l’hypotension artérielle peut produire de nombreux autres symptômes qui ne sont pas dus à l’hypotension même. Une infection peut, par exemple, provoquer de la fièvre.

Certains symptômes se manifestent lorsque le corps essaie d’augmenter une pression artérielle qui est basse. Quand les artérioles se contractent, par exemple, le flux sanguin vers la peau, les pieds et les mains diminue. Ces zones deviennent froides et bleuâtres. Lorsque le cœur bat plus rapidement et plus vigoureusement, une personne peut ressentir des palpitations (une perception des battements cardiaques).