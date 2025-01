Échocardiographie et autres procédures échographiques

Michigan Medicine at the University of Michigan

L’échographie est un type d’imagerie médicale qui utilise des ondes à haute fréquence (ultrasons) pour produire des images en mouvement des organes internes et d’autres tissus. Une échocardiographie est une échographie du cœur.

L’échographie du cœur (échocardiographie) est l’un des procédés les plus utilisés pour le diagnostic de troubles cardiaques car il fournit des images d’excellente qualité et il est

Non invasives

Inoffensif

Relativement peu onéreux

Largement disponibles

De plus, comme l’échographie n’utilise pas de rayons X, elle ne cause pas d’exposition aux rayonnements.

Le cœur Vidéo

L’échographie permet aussi le diagnostic de maladies des vaisseaux dans d’autres parties du corps.

L’échographie peut être utilisée pour détecter si le muscle cardiaque a des mouvements normaux et la quantité de sang pompée par le cœur avec chaque battement. Cette procédure permet aussi de détecter les anomalies de la structure du cœur, comme des anomalies des valvules cardiaques, des malformations congénitales (telles que des orifices dans les parois situées entre les cavités cardiaques) et une dilatation des parois ou des cavités cardiaques, comme cela se produit chez les personnes souffrant d’hypertension artérielle, d’insuffisance cardiaque ou de maladie des parois musculaires du cœur (cardiomyopathie).

Échocardiographie (Illustration) Image

L’échographie peut aussi être utilisée pour mettre en évidence un épanchement péricardique, c’est-à-dire l’accumulation de liquide entre les deux couches de la membrane qui enveloppe le cœur (péricarde), ou une péricardite constrictive, dans laquelle tout le péricarde se transforme en un tissu cicatriciel fibreux. Elle peut également détecter une dissection de l’aorte, déchirement qui se produit dans les couches de la paroi de l’aorte.

Parfois, une échocardiographie est réalisée dans le cadre d’une épreuve d’effort.

Échocardiographie Image BANQUE DE PHOTOGRAPHIES LTH NHS TRUST/SCIENCE

Les principaux types d’échographie sont

Bidimensionnelle

Tridimensionnelle

Doppler

Doppler couleur

Imagerie de déformation

L’échographie bidimensionnelle, la méthode la plus utilisée, crée une image réaliste en deux dimensions sous forme de « coupes » générées par ordinateur. Une fois « empilées » ensemble, ces coupes permettent de recréer une structure tridimensionnelle.

L’échographie doppler montre la direction et la vitesse du flux sanguin et peut ainsi détecter une turbulence due à une sténose ou à une obstruction des vaisseaux.

L’échographie Doppler couleur montre les différentes directions du flux sanguin sous forme de couleurs différentes.

L’échographie Doppler et l’échographie Doppler couleur sont couramment utilisées pour diagnostiquer les maladies qui affectent le cœur, les artères et les veines du tronc, des jambes et des bras. Ces procédures permettent de visualiser la direction et le débit du flux sanguin dans les cavités et les vaisseaux du cœur et permettent donc aux médecins d’en évaluer la structure et la fonction. Par exemple, les médecins peuvent déterminer si les valvules cardiaques s’ouvrent et se ferment correctement, la présence et l’importance d’une insuffisance valvulaire lors de leur fermeture, et si le sang s’écoule normalement. Ils peuvent aussi détecter des communications anormales entre une artère et une veine ou entre les cavités cardiaques.

L’imagerie de déformation est une technique échocardiographique qui est de plus en plus utilisée. Elle mesure les modifications du mouvement du muscle cardiaque. L’imagerie de déformation peut diagnostiquer une maladie cardiaque avant que les changements ne soient visibles avec l’échocardiographie conventionnelle, de distinguer différentes causes de maladie cardiaque et de prédire le pronostic pour différentes maladies cardiaques, y compris l’insuffisance cardiaque.